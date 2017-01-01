TikTokマーケティングビデオジェネレーター: AIでバイラルコンテンツを作成

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、パフォーマンスの高いTikTok広告や魅力的な短編動画を簡単に制作。

小規模ビジネスをターゲットにした30秒の活気あるTikTok広告を想像してください。HeyGenのAI TikTok Video Generatorを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、シンプルなアイデアを自動字幕/キャプションとトレンディな音楽トラックで魅力的なコンテンツに変える様子を素早く紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケターや代理店向けに、HeyGenの豊富なAIアバターを使用して45秒のプロフェッショナルでモダンなビデオを作成し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンが多様なキャンペーン作成をどのように効率化するかを、明確で権威あるAIナレーションで示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターを対象にした60秒のダイナミックで注目を集めるマーケティングビデオを作成し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを生成し、正確なナレーション生成を行い、シームレスなトランジションとロイヤリティフリーの音楽を完備したTikTok広告を簡単に作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケティング初心者に最適な15秒のフレンドリーで教育的な縦型ビデオを開発し、HeyGenのTikTokマーケティングビデオジェネレーターがアスペクト比のリサイズとエクスポートをどのように簡素化し、完璧なモバイル表示を実現するかを、明確な字幕/キャプションとフレンドリーなAIボイスで簡潔に説明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI TikTokビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで、TikTokマーケティングキャンペーン向けの魅力的でパフォーマンスの高い縦型ビデオを簡単に作成。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストプロンプトまたはスクリプトを入力して開始します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、TikTokマーケティングビデオの魅力的な初稿を作成します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを選択
多様なAIアバターとリアルなAIボイスのライブラリから選択し、メッセージをインパクトと個性を持って伝えます。
3
Step 3
カスタマイズと洗練
アクセシビリティのために字幕を追加し、ブランド要素を組み込み、ロイヤリティフリーの音楽を選んで完璧なトーンを設定することで、コンテンツをさらにパーソナライズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
作成を完了し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、縦型ビデオが完璧に最適化され、TikTokでの公開準備が整うようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客成功事例を紹介

TikTokで信頼性のある顧客の声やブランドストーリーを強調し、視聴者との信頼と信頼性を築きます。

よくある質問

HeyGenのAIはどのようにして魅力的なTikTok動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAI TikTok Video Generatorを使用して、パフォーマンスの高いオリジナルのTikTokコンテンツを作成する力を提供します。AIアバター、AIボイス、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、プラットフォームに最適化された魅力的な短編動画を迅速かつ効率的に制作できます。

HeyGenを使用してTikTok向けにどのようなクリエイティブコンテンツを生成できますか？

HeyGenを使用すると、ダイナミックなマーケティングビデオや魅力的なブランドストーリーから、信頼性のあるUGC広告まで、TikTok向けの多様なクリエイティブコンテンツを生成できます。AIを活用したツールは、ロイヤリティフリーの音楽などのオプションで強化された縦型ビデオフォーマットでの魅力的なストーリーテリングをサポートします。

HeyGenはテキストスクリプトをTikTok対応のビデオに変換することをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストスクリプトを洗練されたTikTok対応のビデオに簡単に変換します。AIスクリプトジェネレーターを利用し、自動字幕を追加し、豊富なストック映像を統合して、直感的なビデオエディターでプロフェッショナルな縦型ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenでTikTokビデオをブランド化し、独自のビジュアル要素を追加できますか？

はい、HeyGenはTikTokビデオがブランドに合うようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートを使用してコンテンツをパーソナライズし、ブランドコントロールを統合し、AIアバターを使用して縦型ビデオに最適化されたユニークな6秒のフックを作成することも可能です。