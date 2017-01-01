クリエイターのための究極のTikTokコンテンツビデオメーカー
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象とした、AIアバターのプロフェッショナルなTikTokビデオの力を示す45秒のダイナミックなチュートリアルを想像してください。ビデオはクリーンでやや未来的なビジュアルスタイルを持ち、手順を説明する明確でプロフェッショナルなAIナレーションを含みます。HeyGenのボイスオーバー生成とリアルなAIアバターを組み合わせることで、コンテンツ作成がどれほど簡単になるかを強調してください。
TikTokビデオ編集スキルを向上させたいデジタルマーケター向けにデザインされた、60秒のインスパイアリングなビデオを制作してください。このビデオは、現代的なサウンドデザインと多様なエフェクトを備えた魅力的でダイナミックなビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプション機能がアクセシビリティとエンゲージメントをどのように向上させ、複雑なマーケティングメッセージを簡単に理解できるコンテンツに変えるかを示してください。
インフルエンサーやブランドストーリーテラー向けに、魅力的なTikTokストーリーがどれほど簡単に作成できるかを示す、30秒の魅力的なナラティブを開発してください。ビジュアルスタイルは本物で個人的なもので、視覚的に魅力的な短いクリップを使用し、感情的なつながりを作るために穏やかなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を紹介し、迅速でクリエイティブなスクリプト-to-ビデオ変換を実現してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なTikTokビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトをフルビデオに簡単に変換できるようにすることで、魅力的なTikTokビデオの作成プロセスを革新します。高度なAI TikTokビデオジェネレーターとして、コンテンツ作成を効率化し、クリエイターが高品質のコンテンツを迅速かつ効率的に制作できるようにします。
HeyGenはAIアバターとボイスオーバーを使ってTikTokビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ユーザーが高度なAIアバターを使用してTikTokビデオを大幅にカスタマイズできるようにします。これにより、メッセージをリアルに伝えることができます。また、テキストから直接自然な音声のAIボイスオーバーを生成し、コンテンツに深みと個性を加えることができます。
HeyGenはTikTokコンテンツを最適化するためにどのような編集機能を提供していますか？
HeyGenは、シーンの配置を簡単にするドラッグ＆ドロップエディターや自動キャプション生成など、直感的な機能を備えた強力なTikTokビデオエディターを提供します。また、TikTokの縦型フォーマットに完璧に最適化されたコンテンツを確保するためのアスペクト比のリサイズもサポートしています。
HeyGenはクリエイターやマーケターのプロフェッショナルなTikTokプレゼンスをどのように向上させますか？
HeyGenは、魅力的なTikTok広告の制作からローカライズされたコンテンツの作成まで、クリエイターとマーケターのプレゼンスを向上させる強力なツールを提供します。翻訳と吹き替えの機能を備えたHeyGenは、プラットフォーム上でのリーチと影響力を効率的に拡大するのに役立ちます。