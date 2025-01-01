新製品を紹介する30秒のTikTok広告を作成し、小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットに、魅力的なコンテンツを迅速に生成したい人々に向けたものです。動画は、トレンドの音楽サウンドトラックと明るく魅力的なビジュアルを使用し、ユーザー生成コンテンツのように感じられるものにしてください。HeyGenのAIアバターを活用して、製品の利点を親しみやすく、カメラに直接語りかけるスタイルで紹介し、複雑な撮影なしで高パフォーマンスのTikTok広告を作成する方法を示します。

