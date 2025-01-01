TikTok広告動画メーカー: バイラルなTikTok広告を迅速に作成

AIアバターを使用して高パフォーマンスのTikTok広告クリエイティブを生成し、エンゲージメントとコンバージョンを向上させましょう。

新製品を紹介する30秒のTikTok広告を作成し、小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットに、魅力的なコンテンツを迅速に生成したい人々に向けたものです。動画は、トレンドの音楽サウンドトラックと明るく魅力的なビジュアルを使用し、ユーザー生成コンテンツのように感じられるものにしてください。HeyGenのAIアバターを活用して、製品の利点を親しみやすく、カメラに直接語りかけるスタイルで紹介し、複雑な撮影なしで高パフォーマンスのTikTok広告を作成する方法を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシーやeコマースビジネス向けに、広告作成プロセスを効率化するための45秒のTikTok動画広告を開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、かつ明るいもので、視聴者を解決策へと導く明確なボイスオーバー生成を特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、多様な広告クリエイティブを簡単に制作できることを強調し、マルチプラットフォーム配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの利点を追加します。
サンプルプロンプト2
バイラルなTikTok広告を目指すコンテンツクリエイターやマーケティングスペシャリスト向けに、注目を集める60秒の広告クリエイティブを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで少しユーモラスなもので、視聴者の注意を即座に引きつけ、エンゲージメントを維持します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を使用して、魅力的なスクリプトを引き込む動画に変換し、サイレントビューイングのために自動生成された字幕/キャプションで最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
製品マネージャーやキャンペーンストラテジストを引きつけるための30秒の短い動画広告をデザインし、ターゲットを絞った高パフォーマンスのTikTok広告を作成したい人々に向けたものです。動画は温かく親しみやすいストーリー駆動のビジュアルスタイルを採用し、明確でパーソナライズされたサウンドデザインで補完します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用してナラティブを強化し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを統合して、製品が特定のオーディエンスの痛点をどのように効果的に解決するかを示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

TikTok広告動画メーカーの使い方

AIを活用して、プロフェッショナルな品質で魅力的で高パフォーマンスのTikTok動画広告を迅速に作成し、オーディエンスに最大のインパクトを与えましょう。

1
Step 1
基盤を選ぶ
プロフェッショナルなテンプレートやリアルなAIアバターから選択して、TikTok広告動画メーカーの旅を始め、広告のコアを構築します。
2
Step 2
スクリプト広告を生成
スクリプトを貼り付け、スクリプトからのテキスト動画変換機能を活用して、テキストをダイナミックで魅力的な広告クリエイティブに瞬時に変換します。
3
Step 3
ビジュアルで強化
広範なメディアライブラリ/ストックサポートからビジュアルを簡単に統合して、TikTok動画広告を視覚的に魅力的なものにカスタマイズします。
4
Step 4
TikTok用にエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して広告をTikTokのフォーマットに完全に適合させ、TikTok Ads Managerに直接アップロードしてローンチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本格的なUGCスタイルの広告を開発

.

AIを使用して本格的なユーザー生成コンテンツ（UGC）スタイルの動画を制作し、TikTokのオーディエンスと深く共鳴し、信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のTikTok広告クリエイティブプロセスを向上させますか？

HeyGenは高度なAI動画メーカーで、魅力的なTikTok動画広告の作成を効率化し、高パフォーマンスのTikTok広告クリエイティブを効率的に制作するのを助けます。

HeyGenはTikTok広告用のUGCスタイルの動画作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと多様なボイスオーバーを使用して、TikTok広告用の本格的なUGC動画を生成することができ、バイラルなTikTok広告を作成するのに最適です。

HeyGenがTikTok広告動画メーカーとして理想的な理由は何ですか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト動画生成やカスタマイズ可能なテンプレートなどの強力な編集機能を提供し、TikTokに最適化された短い動画広告を効率的に制作するAI動画メーカーです。

HeyGenはどのようにして私のTikTok広告がブランドの一貫性を反映するようにしますか？

HeyGenはロゴや色を組み込むための包括的なブランディングコントロールを提供し、自動字幕やアスペクト比のリサイズを行うことで、ターゲットとするTikTok広告がプロフェッショナルな外観を保つようにします。