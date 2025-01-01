あらゆるビジネス向けの柔軟な段階的価格設定ビデオメーカー
強力なAIアバターを使用して、あらゆる予算と制作規模に合わせた見事なビデオをシームレスに制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発者やITプロフェッショナルを対象に、HeyGenを活用した自動ビデオ作成の方法を示す1分間のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで技術的にし、コード統合の画面録画と洗練されたAIナレーションを使用し、自動字幕/キャプションの生成方法とAIアバターが技術情報を効率的に伝える方法を示します。
企業トレーナーや技術ライター向けに、内部文書用の魅力的な解説ビデオを簡単に制作する方法を紹介する2分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは直接的でステップバイステップにし、落ち着いた指導的なAIナレーションを使用し、テンプレートとシーンの有用性と迅速なビデオ作成のための広範なメディアライブラリ/ストックサポートを強調します。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを生成し、HeyGenのAIアバターとナレーション機能の多様性を柔軟なプランの下で強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に魅力的にし、さまざまなアバタースタイルと声のトーンを表示し、エネルギッシュなAIナレーションでアスペクト比のリサイズとエクスポートが異なるプラットフォームにコンテンツを適応させる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにテキストからビデオ生成を支援しますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオ生成機能を提供し、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーション機能を備えたダイナミックなビデオに変換することができます。この合理化されたプロセスにより、複雑な編集なしでビデオ作成が加速されます。
HeyGenにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。カスタムロゴ、色、フォントを簡単にビデオに適用し、プロフェッショナルでブランドに合った解説ビデオやマーケティング資料を作成できます。
HeyGenはビデオのアスペクト比を調整し、キャプションを自動で追加できますか？
はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームに最適化するための柔軟なアスペクト比のリサイズオプションを提供し、自動字幕/キャプション生成も可能です。これにより、ビデオコンテンツがどのチャンネルでもアクセス可能で完璧にフォーマットされます。
HeyGenはAIアバタービデオ作成のためにどのようなリソースを提供していますか？
HeyGenは包括的なメディアライブラリと豊富なテンプレートを提供し、ビデオ作成を迅速に開始できます。魅力的なAIアバターを簡単に統合し、これらのリソースを活用して効率的にコンテンツを制作できます。