チケット説明ビデオメーカー：魅力的なデモを作成

複雑なチケットプロセスを簡素化し、魅力的なビジュアルとAIによるナレーション生成でユーザーを迅速にオンボードします。

イベントオーガナイザーや小規模ビジネスがプロフェッショナルな「チケット説明ビデオメーカー」のデモを簡単に作成できることを紹介する、ダイナミックな30秒の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、活気に満ちたモーショングラフィックスと親しみやすいAIアバターを使用し、明確で魅力的なナレーションを備えた現代的でアップビートなものにしてください。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を強調し、すぐに始められるようにしましょう。

サンプルプロンプト1
複雑な製品機能を簡素化する必要があるマーケティング専門家を対象とした、45秒のアニメーション説明ビデオを開発してください。このビデオは、表現力豊かな「AIアバター」を特徴とするクリーンな2Dアニメーションスタイルを採用し、視聴者を引き込む魅力的な「ナレーション生成」を補完します。高品質なアニメーションコンテンツを効率的に制作することの効果と影響に焦点を当ててください。
サンプルプロンプト2
SaaS企業が新しいユーザーをオンボードしたり、複雑なプラットフォーム機能を説明したりするための、情報豊かな60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確であり、正確な「字幕/キャプション」と同期したオンスクリーンテキストを組み込んで、最大限のアクセシビリティを実現します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、スクリプトを完全なビデオに変換するシームレスなプロセスを紹介してください。
サンプルプロンプト3
多様なプラットフォームで多用途のコンテンツを必要とするコンテンツクリエイターやデジタルマーケター向けに、テンポの速い30秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でエネルギッシュであり、「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なストック映像を活用して、説得力のあるストーリーを伝えます。HeyGenがどのソーシャルメディアチャンネルにも適合するように簡単に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を可能にする方法を強調してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チケット説明ビデオメーカーの使い方

AIを活用してチケットプロセスを魅力的な説明ビデオに迅速に変換し、複雑な情報を明確でアクセスしやすいものにします。

1
Step 1
説明ビデオのスクリプトを作成
HeyGenの強力なAIを活用して、チケットソリューションのスクリプトを直接ダイナミックなビデオに変換し、メッセージを最初から明確にします。
2
Step 2
ビジュアルとシーンを選択
プロフェッショナルにデザインされた幅広いテンプレートとシーンから選択し、チケットワークフローを視覚的に表現し、アニメーション説明ビデオを魅力的にします。
3
Step 3
魅力的なナレーションを追加
高品質なナレーション生成でビデオを強化し、チケットプロセスの各ステップにおいて明確でプロフェッショナルなナレーションを確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ブランディングコントロールを適用して説明ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ユーザーオンボーディングとトレーニングを強化

.

複雑なチケットプロセスを簡素化し、ユーザーの理解と採用率を向上させる明確で魅力的な説明ビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenは説明ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとAI駆動のツールを使用して、プロフェッショナルな説明ビデオを効率的に作成する力を提供します。スクリプトをAIアバターとナレーション生成を用いて魅力的なビデオに変換し、ビデオメーカーのプロセスを合理化します。

HeyGenはアニメーションビデオにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは多様なテンプレートやスクリプトライティングからのナレーション生成の機能を含む、幅広いクリエイティブ機能を提供します。私たちのプラットフォームは、アニメーション説明ビデオプロジェクトを強化するためにモーショングラフィックスと2Dアニメーションスタイルをサポートしています。

HeyGenは効果的な製品ビデオやマーケティングキャンペーンに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは魅力的な製品ビデオやマーケティングビデオを作成するための理想的なビデオメーカーです。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、注目を集め、提供内容を明確に説明する魅力的なコンテンツを作成してください。

HeyGenはSaaSオンボーディングやチケット説明のような専門的なビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはSaaSオンボーディングやチケット説明ビデオのような専門的なコンテンツを制作するのに十分な柔軟性を持っています。強力なスクリプトからのテキストビデオ機能と広範なメディアライブラリを活用して、複雑な情報を迅速に伝えましょう。