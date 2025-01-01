簡単な脅威認識説明動画メーカー

重要なサイバーセキュリティ認識動画を効率的に作成し、AIアバターで複雑なトピックを明確にします。

企業の従業員を対象にした60秒のアニメーション説明動画を作成し、一般的なフィッシング防止策を説明します。視覚スタイルは魅力的でカートゥーン風にし、明るい色とシンプルなキャラクターを使用して複雑な情報をわかりやすくし、HeyGenの音声生成機能を使用して明るく親しみやすいナレーションを付けます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、疑わしいメールの「赤旗」を強調するシーンを迅速に構築します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーに基本的なデジタル安全対策を教育することを目的とした45秒のサイバーセキュリティ動画を開発します。この動画は、プロフェッショナルでクリーンなホワイトボードアニメーションの美学を特徴とし、シンプルな線画と落ち着いた権威あるAIアバターを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画変換機能を利用して、教育コンテンツを視覚的に豊かな物語にシームレスに変換し、忙しい起業家に明確さと影響を与えます。
サンプルプロンプト2
ランサムウェアの危険性について一般の人々に警告するための30秒の緊急脅威認識説明動画をソーシャルメディア向けに制作します。この動画は、速いペースのモダングラフィックスタイルで、重要な警告を強調する太字のコントラストのあるテキストオーバーレイを持っています。HeyGenの字幕/キャプション機能を実装して重要な情報をアクセス可能にし、メディアライブラリ/ストックサポートからのインパクトのあるビジュアルを補完して脅威を迅速に伝えます。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに特化した60秒のトレーニング動画を想像し、基本的な社内デジタルセキュリティプロトコルを紹介します。視覚と音声のスタイルは企業的でありながら親しみやすく、AIアバターが親しみやすいガイドとして機能するイラストデザインを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、複雑なセキュリティ情報を新しいチームメンバーが理解しやすく記憶しやすい明確なステップバイステップのオンボーディングプロセスを構築します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

脅威認識説明動画メーカーの使い方

AI駆動のツールでデジタル安全とフィッシング防止のためのプロフェッショナルなアニメーション説明動画を迅速に作成し、チームの認識を簡単に向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
脅威認識のために設計されたカスタマイズ可能なテンプレートの幅広い選択肢から、テキストから動画への機能を使用してメッセージを作成します。
2
Step 2
ビジュアルとAIアバターを選択
メッセージを表現するための多様なAIアバターライブラリから選択し、複雑なサイバーセキュリティの概念を明確に示す魅力的なビジュアルを統合します。
3
Step 3
ナレーションを追加しコンテンツを洗練
スクリプトに自然な音声生成を行い、直感的なドラッグアンドドロップエディタを使用してシーンや要素を正確に配置します。
4
Step 4
ブランディングを適用し動画をエクスポート
会社のロゴや色を組み込むためのブランディングコントロールを利用し、配信準備が整った高品質のアニメーション説明動画をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのタイムリーなデジタル安全コンテンツを作成

重要なデジタル安全のヒントや脅威警告を効果的に共有するために、魅力的な短編動画を迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして脅威認識トレーニングを強化できますか？

HeyGenは、AIアバターとダイナミックなビジュアルを活用して、複雑なデジタル安全コンセプトを明確に伝える魅力的な脅威認識説明動画を簡単に作成できるようにします。これらの魅力的なトレーニング動画は、フィッシング防止やその他の重要なセキュリティ対策を迅速に理解するのに役立ち、学習をより効果的にします。

アニメーション説明動画のためのクリエイティブなオプションは何がありますか？

HeyGenは、アニメーション説明動画のための広範なクリエイティブオプションを提供しており、カスタマイズ可能なテンプレート、多様なアニメーションスタイル、直感的なドラッグアンドドロップエディタを含んでいます。また、AIアバターを利用し、自分のグラフィック、動画、音楽素材をアップロードして、真にユニークで魅力的なコンテンツを作成することができます。

HeyGenは魅力的なサイバーセキュリティ動画を効率的に作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenのAI駆動の動画作成プラットフォームは、魅力的なサイバーセキュリティ動画の制作プロセスを効率化します。スクリプトを入力してテキストから動画を生成し、AI音声生成でプロフェッショナルなナレーションを追加することで、デジタル安全のような重要なトピックを教育する高品質なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはブランド特化の説明動画のカスタマイズを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドに完全に一致する説明動画の包括的なカスタマイズを可能にします。ロゴや色、カスタムフォント、広範なメディアライブラリを利用して、すべての動画があなたのユニークなアイデンティティとメッセージを視覚的に反映するようにします。