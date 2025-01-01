企業の従業員を対象にした60秒のアニメーション説明動画を作成し、一般的なフィッシング防止策を説明します。視覚スタイルは魅力的でカートゥーン風にし、明るい色とシンプルなキャラクターを使用して複雑な情報をわかりやすくし、HeyGenの音声生成機能を使用して明るく親しみやすいナレーションを付けます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、疑わしいメールの「赤旗」を強調するシーンを迅速に構築します。

