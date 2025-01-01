一般の視聴者向けに、認知行動療法（CBT）の概念をわかりやすく解説する45秒のAI心理学説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルで落ち着いたもので、アイデアを説明するためにアニメーションを使用し、HeyGenの音声生成機能を通じて明確で共感的な音声トーンを補完します。複雑な治療のアイデアを理解しやすく、親しみやすくすることを目的としています。

ビデオを生成