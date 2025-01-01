メンタルヘルスのための究極のセラピー概要ビデオジェネレーター

複雑な治療概念を強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオで明確で魅力的なビデオに変換します。

174/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
現在の患者やCBTやDBTのような特定の治療法を探求している方々向けに、60秒の教育的な解説ビデオを作成してください。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、複雑な心理学的概念を簡単に理解できる情報に変換し、クリーンで情報豊かなグラフィックスとプロフェッショナルなAIアバターの魅力的なナレーションで効果的な患者教育を実現します。
サンプルプロンプト2
メンタルヘルスの実践を紹介するためのダイナミックな30秒のソーシャルメディアビデオが必要です。そのユニークなアプローチと温かい環境を強調します。この短いビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的に魅力的でブランド化された概要を迅速に組み立て、親しみやすいAIアバターと明るく優しい音楽を用いて新しいクライアントを引き付け、さまざまなプラットフォームでのブランド認知を高めます。
サンプルプロンプト3
セラピーのアクセスのしやすさを促進する45秒の簡潔なビデオを作成し、メンタルヘルスサポートが誰にでも利用できることを示します。このビデオには、視聴環境や聴覚能力に関係なくメッセージが普遍的に理解されるように、明確に見える字幕/キャプションが常に表示され、多様な人々のストック映像を補完し、安心感のあるAIナレーションが付けられています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セラピー概要ビデオジェネレーターの使い方

AIアバター、カスタムブランディング、シームレスなテキスト-to-ビデオ生成を使用して、プロフェッショナルなセラピー概要ビデオを簡単に作成し、複雑なトピックを理解しやすくします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、セラピー概要のスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能が、あなたのコンテンツを魅力的なビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選ぶ
画面上のプレゼンターとして「AIアバター」を選び、セラピーの説明に人間味を加えます。また、さまざまな事前デザインされたテンプレートから選ぶことができます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
メディアライブラリから関連する画像やストック映像を使用してビデオを強化します。「ブランディングコントロール」を適用し、ロゴやブランドカラーを使用して一貫性を保ちます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
自動的に「字幕/キャプション」を追加して、アクセシビリティを向上させたビデオを生成します。完成したら、さまざまなプラットフォーム用にプロフェッショナルなセラピー概要ビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育的なセラピーコンテンツでリーチを拡大

.

多様な視聴者に向けて、AIを活用してコンテンツ作成を拡大し、教育的なビデオやコースを幅広く開発します。

background image

よくある質問

HeyGenは患者教育のためのAI心理学解説ビデオクリエーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、魅力的なメンタルヘルス啓発ビデオと患者教育コンテンツの作成を効率化します。当プラットフォームはAI心理学解説ビデオクリエーターとして機能し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなセラピー概要ビデオを迅速に作成できます。

HeyGenを使用してユニークなセラピービデオを作成するためのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、あなたのブランドに合わせたセラピービデオを作成するための広範なカスタマイズ機能を提供します。ブランドコントロールを適用し、ロゴを統合し、色を調整し、ストック映像を含むメディアライブラリを利用して、すべてのビデオがあなたの独自の実践や組織を反映するようにします。

HeyGenのAI機能を使用して高品質のセラピー概要ビデオを作成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenは直感的なインターフェースを通じてビデオ生成を簡素化します。テキストをビデオに変換し、自然なAIナレーションを生成し、自動的に字幕/キャプションを追加することで、プロフェッショナルなセラピー概要ビデオの作成を誰でも利用可能にします。

HeyGenのAIアバターはメンタルヘルス啓発コンテンツの提供を向上させますか？

はい、HeyGenのリアルなAIアバターは、物理的なスタジオを必要とせずに、画面上の魅力的なプレゼンターを提供することで、メンタルヘルス啓発ビデオを大幅に向上させます。これらのAIアバターはさまざまなシーンに統合でき、患者教育やソーシャルメディアの解説ビデオのプロフェッショナリズムを高めます。