セラピー紹介動画メーカー: 魅力的なクライアント紹介を作成
あなたのセラピー実践のために魅力的な紹介動画を作成しましょう。豊富なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、理想的なクライアントを簡単に引き付け、信頼を築きます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
サポートを求めることに躊躇している個人を対象にした、共感を持って一般的な誤解に対処する60秒の「セラピー紹介動画メーカー」体験を開発します。ビジュアルスタイルは優しく理解を示すものであり、HeyGenのAIアバターを使用して個人情報を明かさずに共感できるシナリオを描写し、柔らかいバックグラウンドミュージックで補完します。目標は「理想のクライアント」とつながり、彼らの感情を認め、癒しの道へとさりげなく導くことです。
「ソーシャルメディア」プラットフォーム向けに特に設計された30秒の「紹介動画」をデザインし、フィードをスクロールしている潜在的なクライアントの注意を引きます。この短いクリップは視覚的に明るく簡潔であり、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、あなたの実践の核心メッセージと親しみやすい個性を迅速に伝えます。音声は明るくも落ち着いたものであり、さらなるエンゲージメントを促す印象的な第一印象を与えます。
初めてのセッションを予約した新しいクライアント向けに、何を期待し、どのように準備するかを説明する90秒の情報動画を作成し、不安を軽減します。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルであり、理解しやすいテキストオーバーレイとグラフィックを組み込み、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保します。フレンドリーでプロフェッショナルな声が視聴者を重要なステップに導き、これらの「セラピスト動画」で成功する初回予約へのポジティブな「行動喚起」を強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてセラピストが効果的な紹介動画を作成するのを助けますか？
HeyGenは、セラピストが理想的なクライアントとつながるプロフェッショナルな紹介動画を作成するのを支援します。HeyGenの豊富なビデオテンプレートとAIアバターを利用して、あなたの独自のセラピー実践を紹介し、見込みクライアントを効果的に引き付ける魅力的な紹介を作成します。
HeyGenはセラピー紹介動画にどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレート、さまざまなAIアバター、ブランドコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供し、あなたの実践のアイデンティティに合わせることができます。ロゴ、ブランドカラー、特定のメッセージを簡単にパーソナライズできる便利なビデオエディターを使用して、紹介動画を作成できます。
HeyGenを使用してどのくらいの速さで高品質の紹介動画を作成できますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームを使用すると、通常数分以内に高品質の紹介動画を効率的に作成できます。テキストからビデオへの生成のためにスクリプトを入力するだけで、HeyGenがソーシャルメディアやPsychology Todayのようなプラットフォームで共有するのに最適な魅力的なコンテンツを作成するのを助けます。
HeyGenはセラピスト動画の高音質とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは高度な音声生成を通じてセラピスト動画のクリアな音質を優先しています。さらに、HeyGenは自動的に字幕とキャプションを提供し、あなたの紹介動画がすべての見込みクライアントにとってアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。