セラピストイントロビデオジェネレーター：AIでクライアントを引き付ける
AIアバターを使用して魅力的なセラピーイントロビデオを制作し、Psychology Todayのようなソーシャルメディアプラットフォームで潜在的なクライアントとつながりましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアでの存在感を迅速に高めたいセラピストのために、ダイナミックな30秒のイントロビデオを作成してください。このビデオは、モダングラフィックスとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、エネルギッシュでありながら安心感のある声で届けられます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、洗練された魅力的なメッセージを組み立てます。
一般的な治療技法を説明する60秒のセラピービデオを作成し、メンタルヘルスサポートの初歩的な理解を求める個人を対象とします。ビジュアルスタイルは情報的でわかりやすく、シンプルなアニメーションと画面上のテキストを使用し、優れた音質と知識豊富で落ち着いた声でサポートされます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を利用して、一貫したプロフェッショナルなナレーションを確保します。
セラピストが自分のサービスについてのビデオを作成するために特化した、直接的でインパクトのある40秒のビデオを目指します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、シンプルなトランジションと自信に満ちた励ましの声のトーンを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、セラピストの書かれたメッセージをこの魅力的なビジュアルナラティブにシームレスに変換します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてセラピストが潜在的なクライアント向けの魅力的なイントロビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは、AIアバターと事前にデザインされたテンプレートを使用して、セラピストが魅力的なイントロビデオを簡単に作成できるようにします。このAIビデオメーカーを使用することで、プロフェッショナルに自分を表現し、潜在的なクライアントと効果的につながり、あなたのユニークなアプローチを示すことができます。
HeyGenはプロフェッショナルなセラピービデオを確保するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、セラピービデオの高品質を維持するための高度な機能を提供しています。テキストからビデオへの変換を利用して明瞭なボイスオーバーを生成し、アクセシビリティのために自動字幕を含め、プロフェッショナルなイメージに合わせたブランディングコントロールを適用します。これらはすべて効果的なコミュニケーションに不可欠です。
HeyGenを使用してソーシャルメディアやPsychology Todayのようなプラットフォーム向けのビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、ソーシャルメディアやPsychology Todayのようなリスティング向けに最適化されたビデオを簡単に作成できます。さまざまなアスペクト比を利用し、明確な行動喚起を追加して、どこで見つけられてもオーディエンスを引き付けることができます。
HeyGenは忙しいセラピストのためにビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なテキストからビデオへの機能とボイスオーバー生成を通じて、セラピストのためにビデオ制作を簡素化します。私たちのプラットフォームは技術的な側面を処理し、メッセージに集中し、広範な編集なしで高品質のセラピービデオを効率的に作成できるようにします。