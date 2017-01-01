魅力的な動画を作成するための劇場プロモーション動画メーカー

直感的なドラッグ＆ドロップエディターとシームレスなボイスオーバー生成を活用して、魅力的な劇場プロモを簡単に作成します。

小規模ビジネスをターゲットにした1分間の魅力的な動画を作成し、プロフェッショナルなマーケティング動画を簡単に制作してブランドを強化する方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、クリーンなグラフィックとアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、音声は明確で励みになるトーンを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能が、シンプルなテキストを魅力的な動画コンテンツに変えるプロセスをどのように簡素化するかを強調し、HeyGenをビジネスオーナーにとって究極のプロモーション動画メーカーとして位置付けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

劇場の監督やプロデューサーを対象にした45秒のドラマチックなプロモーション動画をデザインし、次回の公演に向けて観客を魅了します。ビジュアルスタイルは暗く、ムーディーでシネマティックなもので、感情を引き起こすサスペンスフルな音楽とインパクトのある効果音を取り入れます。HeyGenのボイスオーバー生成がプロフェッショナルで劇的なナレーションを追加し、ストーリーテリングを強化し、劇場プロモーション動画メーカーにとって不可欠なツールであることを強調します。
ソーシャルメディアキャンペーンを管理するデジタルマーケター向けに設計された30秒のダイナミックな動画を作成し、さまざまなプラットフォーム向けの迅速なコンテンツ作成に焦点を当てます。ビジュアルの美学はテンポが速く、活気に満ち、人気のあるオンライントレンドを取り入れ、現代的でエネルギッシュなバックグラウンドミュージックで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能が、動画がミュートで視聴される場合でもアクセシビリティを確保し、エンゲージメントを高める方法を示し、迅速なソーシャルメディアマーケティングのための効率的なオンラインエディターとしての役割を果たします。
次世代のコンテンツ作成に興味があるユーザー向けに、ビデオ編集における高度なAI機能を探求するための1.5分の情報動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションは未来的で洗練されており、スムーズなトランジションと権威あるが親しみやすいボイスオーバーを使用し、アンビエントな電子音楽を背景に設定します。HeyGenのAIアバター機能を強調し、これらのバーチャルプレゼンターがスクリプトをどのように生き生きとさせるかを紹介し、HeyGenを最先端のAIプロモーション動画メーカーとして確立します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

劇場プロモーション動画メーカーの使い方

魅力的でプロフェッショナルな劇場プロモーション動画を迅速かつ簡単に作成し、観客を引き付け、席を埋めましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
さまざまなプロフェッショナルな「テンプレート」から選ぶか、ゼロから始めて魅力的な劇場プロモーションを構築します。
2
Step 2
コンテンツを追加してカスタマイズ
クリップ、画像、テキストをアップロードし、直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して簡単に配置します。
3
Step 3
AIの強化機能で洗練
HeyGenの強力な「AI機能」を活用して、魅力的なボイスオーバーを生成し、ダイナミックなテキストを追加するか、プロフェッショナルな外観のためにビジュアルを洗練します。
4
Step 4
プロモを生成してエクスポート
動画を完成させ、「動画を生成」してすぐに高解像度で出力し、すべてのマーケティングチャネルで共有する準備を整えます。

使用例

使用例

魅力的な劇場プロモーション

観客を魅了し、劇場の公演に対する期待を高める、インスピレーションを与える視覚的に驚くべき動画プロモーションを開発します。

よくある質問

HeyGenはAIを使ってマーケティング動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIプロモーション動画メーカーであり、強力なAI機能を活用してビデオ制作プロセス全体を効率化します。ユーザーはスクリプトを魅力的なマーケティング動画に変換し、リアルなAIアバターとボイスオーバーを使用して効率的に動画を生成できます。

HeyGenはプロモーション動画を作成するためにどのような技術的編集機能を提供しますか？

HeyGenは使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた強力なオンラインエディターを提供し、インパクトのあるプロモーション動画を簡単に作成できます。自動字幕、ボイスオーバー生成、プロフェッショナルな仕上がりのためのテンプレートのカスタマイズなどのAI機能が含まれています。

HeyGenはソーシャルメディア向けに高品質なプロモーション動画を迅速に生成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアマーケティングに理想的なHDビデオ解像度のコンテンツを迅速に生成できます。豊富なテンプレートライブラリを活用して、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルな説明動画やマーケティング動画を迅速に制作できます。

HeyGenのブランディングとボイスオーバー機能を使って、ユーザーはどのように動画コンテンツをカスタマイズできますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴやブランドカラーをマーケティング動画にシームレスに統合できます。さらに、オンラインエディター内で動画のメッセージに完璧にマッチする多様なボーカルオプションを提供する高度なボイスオーバー生成技術を備えています。