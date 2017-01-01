瞬時に魅了する劇場ハイライトビデオメーカー

使いやすいインターフェースと豊富なテンプレート＆シーンライブラリで、素晴らしい劇場ハイライトリールを簡単に作成できます。

最近の舞台作品から最も印象的な瞬間を紹介するために、俳優や監督志望者向けに作られた45秒のハイライトリールを想像してください。このビデオは、エネルギッシュなカットと劇的な照明を備えたダイナミックなビジュアルスタイルが必要で、力強いオーケストラのスコアとクリアなボイスオーバーで完璧に補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して正確に生成され、ソーシャルメディアでのすべての重要なパフォーマンスが輝くようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地元の劇場のマーケティングチーム向けに、次回の公演を発表する30秒のプロモーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、魅力的なアニメーションテキストとスムーズなトランジションを備え、HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して効率的に構築されます。これに現代的でアップビートなサウンドトラックを組み合わせて、最大限の注目を集め、プロモーションビデオのチケット販売を促進します。
サンプルプロンプト2
劇場愛好家や潜在的なスポンサーを引き付けるために、複雑な制作の創造的プロセスの舞台裏をユニークに紹介する60秒のハイライトビデオを作成します。ビデオの親密で本格的なビジュアルとオーディオスタイルは、リハーサルの映像やインタビューを含み、HeyGenの機能を使用して自動生成された明確な字幕とキャプションで大幅に強化され、ハイライトビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
俳優のデジタルポートフォリオやオーディションテープには、彼らの多様なレンジを紹介するために特化した40秒のハイライトビデオが必要です。制作はクリーンでパフォーマンス重視のビジュアルと完璧なオーディオを特徴とし、彼らの才能を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、洗練されたイントロダクションセグメントを生成し、キャラクターのコンテキストを自信を持ってプロフェッショナルなトーンで提供し、俳優のハイライトビデオを本当に際立たせます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

劇場ハイライトビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーを使用して、未編集の映像を洗練されたリールに変換し、魅力的な劇場ハイライトビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
パフォーマンスクリップをアップロード
まず、未編集のパフォーマンス映像をプラットフォームのメディアライブラリに簡単にアップロードするか、利用可能なストックメディアから選択します。
2
Step 2
AIで重要な瞬間を選択
AI編集を活用して、ハイライトリールに最もインパクトのあるシーンやダイアログを知的に識別し選択します。
3
Step 3
クリエイティブ要素で強化
スクリプトからのテキストビデオを利用して、ダイナミックなダイアログやナレーションを追加し、ハイライトビデオが効果的にストーリーを伝えるようにします。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、洗練された劇場ハイライトビデオを簡単にエクスポートし、どのプラットフォームでもシームレスに共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的なパフォーマンスショーケースを開発

.

劇場公演の本質と感情を捉え、視聴者を引き付け、感動させる魅力的なハイライトリールを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてハイライトビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI編集を活用して、魅力的なハイライトリールの作成プロセスを効率化します。使いやすいインターフェースとクリエイティブツールにより、クリップを迅速に選択して編集し、さまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルな品質のハイライトビデオを生成できます。

HeyGenはハイライトリールをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズのための豊富なクリエイティブツールを提供しており、幅広いテンプレートとシーン、カスタムテキストオーバーレイ、バックグラウンドミュージックのオプションがあります。また、AIによるアバターやボイスオーバーを組み込むことで、ハイライトリールを本当にユニークで魅力的なものにすることができます。

HeyGenはソーシャルメディアのハイライトリール作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなソーシャルメディアハイライトを簡単に作成するのに最適です。アスペクト比のリサイズやエフェクト、トランジションの追加オプションを備えており、プロモーションビデオがどのソーシャルメディアプラットフォームにも最適化されるようにします。

HeyGenはハイライトコンテンツのプロフェッショナルなビデオ編集をサポートしていますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなハイライトビデオ向けに設計された強力なビデオ編集ソフトウェア機能を提供しています。高品質なビジュアルを実現し、字幕やキャプションを組み込み、ロゴなどのブランディングコントロールを利用して、どのようなオーディエンスにも洗練されたインパクトのあるコンテンツを制作できます。