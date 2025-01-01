感謝祭カード動画メーカー：心のこもった挨拶を作成

カスタマイズ可能なテンプレートで簡単に感謝祭のビデオ挨拶をデザインし、愛する人々に感謝の気持ちを伝えましょう。

家族や親しい友人のために、心温まる感謝祭の挨拶動画を30秒で作成しましょう。大切な写真を集め、柔らかく感傷的な背景音楽に乗せて、HeyGenの音声生成を通じて深い感謝の気持ちを伝える個別メッセージを添えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
広い交友関係や同僚に向けた45秒のモダンな感謝祭の招待状や挨拶メッセージをデザインしましょう。HeyGenのカスタマイズ可能な動画を利用し、クリーンでエレガントなビジュアルスタイルと明るいインストゥルメンタル音楽を組み合わせ、スクリプトからの動的なテキスト動画でお祭りの気持ちを伝えます。
サンプルプロンプト2
特定の感謝の気持ちを伝えたいグループと共有するのに最適な60秒の反省的な感謝動画を制作しましょう。穏やかで考え深いビジュアルスタイルを採用し、思い出のスライドショーと落ち着いたピアノ音楽を組み合わせ、AIアバターが心からの感謝のメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのフォロワー向けに、明るくお祭り気分の映像とクイックカット、アップビートな音楽を組み合わせた15秒のエネルギッシュな感謝祭カード動画メーカーのプロモーションを開発し、HeyGenの明確な字幕/キャプションでメッセージをアクセスしやすく魅力的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

感謝祭カード動画メーカーの使い方

直感的なツールと祝祭的なテンプレートを使用して、友人や家族のために心温まる感謝祭ビデオ挨拶を簡単に作成し、あなたの願いを本当に記憶に残るものにします。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな祝祭的な感謝祭ビデオテンプレートから選んで挨拶をすぐに始めるか、完全にカスタムデザインのためにゼロから始めましょう。
2
Step 2
個人的なタッチを追加
直感的なドラッグ＆ドロップツールを使用して、個人の写真、心のこもったテキスト、魅力的なビジュアルを追加し、あなたのストーリーを伝えましょう。
3
Step 3
音声生成またはAIタレントを生成
プロフェッショナルな音声生成を使用してメッセージを高めるか、AIアバターを統合して、ユニークなアニメーションパフォーマンスで感謝祭の願いを届けましょう。
4
Step 4
挨拶をエクスポートして共有
ユニークな感謝祭カードビデオを完成させ、高品質のMP4としてエクスポートし、どのプラットフォームでも愛する人々と共有する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

印象的な感謝祭ビデオカードをデザイン

AIビデオを活用して、視覚的に印象的で非常に個別化された感謝祭ビデオカードを数分でデザインし、すべての連絡先に最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユニークな感謝祭のビデオ挨拶を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能な感謝祭ビデオテンプレートを多数提供しており、簡単にユニークなホリデー挨拶を作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップツールを利用してメッセージを個別化し、愛する人々のために記憶に残る感謝祭ビデオを作成しましょう。

HeyGenでAIを使って感謝祭カードビデオを強化できますか？

もちろんです！HeyGenの強力なAI機能には、テキストからビデオへの変換や高度な音声生成が含まれており、スクリプトだけで魅力的な感謝祭カードビデオを簡単に作成できます。これにより、感謝祭ビデオメーカーの体験がシームレスでクリエイティブになります。

HeyGenの感謝祭スライドショーメーカーのプロジェクトにどのようなアセットを含めることができますか？

HeyGenでは、豊富なメディアライブラリとストックアセットにアクセスでき、自分の写真や画像を統合し、祝祭的な背景音楽を追加し、アニメーションアセットやエフェクトを組み込むことで、感謝祭スライドショーメーカーのプロジェクトを特別なものにすることができます。すべてのカスタマイズ可能なビデオは高品質のMP4としてエクスポートできます。

完成したHeyGenの感謝祭ビデオ挨拶をどこで共有できますか？

HeyGenで個別化された感謝祭ビデオ挨拶を作成した後、共有は簡単です。高品質のMP4エクスポートをソーシャルメディアプラットフォームに直接共有したり、メールやメッセージング用にダウンロードして、どこにいても友人や家族とつながることができます。