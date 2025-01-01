魅力的なコンテンツのための究極のテキストからビデオへのツール

HeyGenのリアルなAIアバターで、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。

231/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやオンライン教育者向けに設計された60秒の指導ビデオを制作してください。このビデオは、現代的で理解しやすいグラフィックを用いたクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、明瞭で親しみやすいAIアバターがナレーションを行います。HeyGenのAIアバターのシームレスな統合と創造的な可能性を示し、複雑な情報をアクセスしやすい形式に簡素化することに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアインフルエンサーやTikTokユーザー向けに、30秒の魅力的なショートビデオが必要です。迅速で簡単なコンテンツ作成を強調します。視覚的な美学はトレンディで視覚的に遊び心があり、クイックカットと鮮やかな色を取り入れ、キャッチーでバイラルになりやすいバックグラウンドミュージックトラックに設定されます。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにカスタマイズ可能なビデオオプションを提供し、ユーザーがクリエイティブなブロックを克服し、TikTokのようなプラットフォームでユニークで共有可能なコンテンツを数分で制作できるかを示します。
サンプルプロンプト3
YouTubeのブロガーやデジタルマーケターを対象とした90秒の説得力のあるプロモーションビデオを開発してください。プロフェッショナルなボイスオーバー生成の力を示します。ビデオは洗練されたストーリーテリングの視覚的アプローチを持ち、シネマティックなトランジションで補完され、温かく権威あるAIボイスがナレーションを行います。HeyGenのボイスオーバー生成機能がどのようにコンテンツの質を向上させ、YouTubeのようなプラットフォームでのリーチを拡大するかを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テキストからビデオへのツールの使い方

アイデアを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、テキスト入力から直接プロフェッショナルなビデオを生成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
変換したいテキストを入力することから始めます。これがスクリプトからのテキストからビデオへの技術を通じて、ビデオの基礎を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
さまざまなテンプレートから選び、メッセージを伝えるAIアバターを選択します。このステップでコンテンツの視覚的なトーンとプレゼンターを設定します。
3
Step 3
音声と要素を追加する
バックグラウンドミュージック、ストックメディア、その他の視覚的な要素でビデオを強化します。ボイスオーバー生成機能は、AIボイスを使用して自然なナレーションを提供します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
ビデオが完成したら、共有のために最終化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、あらゆるプラットフォーム向けにビデオを最適化し、ビデオを生成する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育

.

静的なコンテンツを魅力的なAIビデオに変換し、学習体験を向上させ、理解と記憶を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストから魅力的なビデオを簡単に作成できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なAIを活用して、YouTubeやTikTokなどのさまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビデオを生成します。

AIアバターとは何ですか？HeyGenはどのようにしてテキストをビデオに変換しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキスト読み上げツールを使用して、スクリプトをビデオに変換します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターが自然なAIボイスでナレーションを行う魅力的なビデオを作成します。

HeyGenは本当にテキストを迅速にビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenは、テキストを数分でビデオに変換するプロセスを簡素化します。このAIテキストからビデオへのジェネレーターは、マーケターやコンテンツクリエイターが複雑なビデオ編集ツールを使わずに効率的にビデオを生成できるように設計されています。

HeyGenはビデオ作成のカスタマイズオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なビデオエディターを通じて広範なカスタマイズを提供しています。カスタマイズ可能なビデオテンプレートやブランディングコントロールを含みます。ロゴやブランドカラーを使用してビデオをパーソナライズし、豊富なメディアライブラリから選択して、コンテンツが際立つようにします。