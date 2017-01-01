テキストからビデオへのジェネレーター: テキストを魅力的なビデオに変換

スクリプトを瞬時に魅力的なビデオコンテンツに変換するために、AIビデオ作成ツールを使用し、スクリプトからの高度なテキストからビデオへの変換を特徴としています。

小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、新しい製品機能のローンチを紹介する30秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーションのグラフィックスと製品モックアップを使用し、エネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を活用し、マーケティングコピーをすばやく魅力的なビジュアルに変える方法を強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやインフルエンサーをターゲットにした45秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を作成し、次のクリエイティブプロジェクトにインスピレーションを与えましょう。ビデオには、鮮やかでトレンドのビジュアル、速いカット、アップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、革新的なビデオ作成を示してください。HeyGenのAIアバターを使用して多様なキャラクターを生き生きとさせ、コンテンツをプラットフォーム全体で共有しやすく、非常に魅力的にしてください。
サンプルプロンプト2
オンライン学習者やDIY愛好家を対象にした60秒の情報豊富なミニチュートリアルを制作し、複雑な概念を簡単に説明してください。美的感覚はクリーンで教育的であり、明確なオンスクリーンテキストオーバーレイと親しみやすく明瞭なナレーションを備えています。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してテキストからビデオを生成し、音声の有無にかかわらずすべての視聴者がメッセージを理解できるようにすることを強調してください。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネス向けに、フラッシュセールや特別イベントを発表する20秒の簡潔なプロモーションクリップをデザインしてください。ビジュアルスタイルは大胆でインパクトがあり、ライフスタイルシーンや製品ショットの高品質なストック映像を特徴とし、説得力のあるナレーションとドラマチックな音楽を添えてください。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、注目を集め、コンバージョンを促進する魅力的なビデオコンテンツを迅速に制作してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テキストからビデオへのジェネレーターの仕組み

アイデアを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。プレーンテキストからプロフェッショナルなAIビデオを作成するための簡単なステップを発見してください。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、テキストスクリプトを貼り付けます。強力なAIテキストからビデオへのエンジンがあなたの言葉を処理し、スクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、ビジュアルストーリーの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
AIビデオの顔となるリアルなAIアバターを選択します。多様なAIアバターのセレクションが、表現豊かなリアリズムでメッセージを生き生きとさせます。
3
Step 3
魅力的な要素を追加する
オーディオをカスタマイズしてビデオ作成を強化します。ナレーション生成機能を利用してスクリプトを語り、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝わるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
プロジェクトを完成させ、高品質のビデオをエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションを使用して、オンラインビデオジェネレーターの作成物をどのプラットフォームでも共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルなEラーニングコンテンツ

.

教育資料を魅力的なビデオコースに変換し、リーチを拡大し、学習者の保持率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストから魅力的なビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバター、多様なナレーション、プロフェッショナルなテンプレートを使用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。このAIビデオジェネレーターは、クリエイティブなプロフェッショナルやマーケターがダイナミックなビデオを簡単に作成できるようにし、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenは初心者にとって使いやすいオンラインビデオジェネレーターですか？

はい、HeyGenは直感的なオンラインビデオジェネレーターとして設計されており、技術的なスキルに関係なく誰でもビデオ作成を利用できるようにしています。私たちのプラットフォームは、テキストをビデオに変換するプロセスを簡素化し、すべてのスキルレベルに対応する強力なAIビデオツールとして機能します。

HeyGenはAIテキストからビデオへの作成にどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタムブランディングコントロール、広範なナレーション生成、自動字幕などの高度な機能でAIテキストからビデオへのプロジェクトを強化します。また、メディアライブラリ、ストックサポート、アスペクト比のリサイズを活用して、洗練されたAI駆動のビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenのAIビデオ作成ツールを使用してどのような種類のビデオコンテンツを生成できますか？

HeyGenのAIビデオ作成ツールは非常に多用途で、テキストからさまざまなプロフェッショナルおよび個人的な目的のためのビデオを生成できます。マーケティングやトレーニングビデオからソーシャルメディアの更新や教育コンテンツまで、私たちのプラットフォームは多様なビデオコンテンツのニーズをサポートします。