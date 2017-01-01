高コンバージョンの顧客ストーリーのための証言ビデオメーカー

HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使用して、説得力のある証言ビデオを生成し、社会的証明を強化し、コンバージョンを増加させましょう。

忙しいマーケティングチーム向けにデザインされた1分間のビデオを想像してください。このビデオは、顧客の声を活用した「自動化されたビデオ制作」におけるHeyGenの役割を鮮やかに示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、ユーザーインターフェースのデモンストレーションと洗練された証言例の間で素早くカットされ、権威ある明瞭なAIのナレーションが流れます。このビデオは、「スクリプトからビデオへの変換」がどのように高品質な出力に変わるかをシームレスに示し、先進的な「ビデオ証言ソフトウェア」が今やアクセス可能で効率的であることを証明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
この90秒の指導ビデオは、急な学習曲線なしで「証言ビデオテンプレート」を活用したい小規模ビジネスオーナーを対象としています。美的感覚は活気に満ち、HeyGen内での直感的なカスタマイズプロセスを示し、明るい背景音楽と熱意あるナレーターが伴います。コアメッセージは、ユーザーがHeyGenの「テンプレートとシーン」機能を使用して、特定のブランドに合わせてこれらのテンプレートをどれほど簡単に適応できるかを強調し、事前のビデオ編集の専門知識がなくても効果的な「社会的証明」のためのプロフェッショナルなビデオを生成できるようにすることです。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーや技術チーム向けに、HeyGenが既存のワークフローとシームレスに統合される強力な「ビデオ証言アプリケーション」としてどのように機能するかを詳細に説明する2分間の洞察に満ちたビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確さとデータ駆動のアプローチを要求し、データフローを視覚化するためのクリーンなグラフィックスを使用し、専門家のナレーションが技術的な能力を説明します。HeyGenの「字幕/キャプション」機能の力を示すことに重点を置き、トランスクリプションから自動生成され、アクセシビリティとユーザー体験を向上させることで、洗練された「トラックメトリクス」と包括的なビデオ管理の能力を強化します。
サンプルプロンプト3
コンテンツ制作に不慣れな起業家やフリーランサー向けに、HeyGenの「証言ビデオメーカー」を「ノーコーディング」ソリューションとして紹介する45秒のシンプルなビデオチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルはシンプルで励みになるもので、ステップバイステップの画面録画と親しみやすい安心感のあるナレーションが伴います。このチュートリアルは主に、HeyGenの直感的な「ボイスオーバー生成」ツールがどのようにして誰でもプロフェッショナルな証言ビデオを迅速に作成できるかを強調し、複雑な技術スキルを必要とせずに製品価値を効果的に示すための全体的な制作プロセスを簡素化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

証言ビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームで、信頼を築き、ブランドの信頼性を高めるための説得力のある顧客証言ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
ブランドの美学とメッセージに完璧にマッチするカスタマイズ可能な証言ビデオテンプレートの中から選びましょう。
2
Step 2
コンテンツをアップロード
顧客のビデオクリップ、ブランド資産、希望するテキストを統合します。必要に応じて、プロフェッショナルなボイスオーバーのためにテキスト読み上げ機能を利用してください。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ロゴやカラーを含むブランディングコントロールでビデオをカスタマイズします。プロフェッショナルな字幕を追加し、背景音楽を選んでインパクトを高めましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質の証言ビデオを生成し、希望のアスペクト比でエクスポートして、どのプラットフォームにも最適な状態にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

証言ベースのビデオ広告を制作

顧客証言を迅速に高性能なビデオ広告に変換し、真の社会的証明でコンバージョン率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは証言ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なビデオ証言メーカーとして機能し、AIを活用して制作を効率化します。スクリプトから説得力のあるビデオ証言を簡単に生成でき、リアルなAIアバターと自動化されたビデオ制作を組み込むことで、時間とリソースを大幅に節約できます。

HeyGenは証言ビデオテンプレートのカスタマイズを許可していますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供し、ブランドの独自のスタイルに合わせてすべてのビデオ証言を調整できます。ロゴを追加し、ブランドカラーを選び、さまざまなシーンを利用してブランドに準拠したビデオを作成できます。

HeyGenは高品質なビデオ証言のためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは4K解像度オプションを含む高品質なビデオの作成をサポートし、社会的証明がプロフェッショナルに見えるようにします。自動字幕、正確なトランスクリプション、自然なテキスト読み上げ機能などの高度な機能が、視聴者の体験とビデオ証言のアクセシビリティを大幅に向上させます。

HeyGenは顧客証言を効率的に制作および管理するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは自動化されたビデオ制作のために設計された強力なビデオ作成プラットフォームであり、多数の顧客証言を効率的に生成できます。その強力な機能は、企業が社会的証明の取り組みを迅速かつ効果的に拡大し、満足したクライアントを強力なマーケティング資産に変えるのに役立ちます。