テスティモニアルビデオメーカー：信頼とコンバージョンを向上
HeyGenのAIアバターを活用した本物のストーリーテリングで、ブランドの信頼性とコンバージョン率を向上させましょう。
トップタレントを引き付けるための45秒の社員の声を作成し、ポジティブな企業文化を強調します。HRおよび採用チーム向けに、プロフェッショナルでインスパイアリングなビジュアルスタイルを使用し、カスタマイズ可能なテンプレートで主要な利点を強調し、クリアな字幕/キャプションを通じてアクセス性を確保し、ブランド認知を効果的に向上させます。
イベント参加者からのポジティブなフィードバックを要約する30秒のイベントの声を制作し、イベント主催者が将来の集まりをマーケティングするために使用します。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換してインパクトのある引用を使用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルでシーンを豊かにし、感情的なレベルでオーディエンスとつながります。
B2B営業チーム向けに、特定のソリューションがクライアントの課題をどのように解決し、測定可能な結果をもたらすかを示す詳細な2分間の顧客ストーリーテリングビデオを作成することを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルは非常にプロフェッショナルで情報豊かであり、ビデオテスティモニアルソフトウェアを活用して自動ビデオ編集を促進し、最終的なエクスポートがさまざまなプラットフォームに最適化されるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、最終的にコンバージョン率を向上させることを目指します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIテスティモニアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、魅力的なビデオテスティモニアルの作成を革新します。私たちのプラットフォームでは、スクリプトからリアルなAIアバターとAIボイスオーバーを生成し、制作プロセス全体を効率化します。字幕を簡単に追加でき、自動ビデオ編集機能を活用して、プロフェッショナルな顧客の声を効率的に作成できます。
HeyGenはテスティモニアルビデオのカスタマイズにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオテスティモニアルがブランドを反映するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートから選択し、トーキングヘッド機能を利用し、ブランドコントロールを組み込むことができます。私たちのプラットフォームは包括的なメディアライブラリをサポートし、アスペクト比のリサイズを可能にし、顧客のストーリーをプロフェッショナルな字幕とテキストアニメーションで美しい4K品質のビデオで届けます。
HeyGenのテスティモニアルビデオを簡単に統合して共有できますか？
もちろんです。HeyGenはビデオテスティモニアルのシームレスな共有と統合を目的としています。作成後、ソーシャルメディア統合に適したさまざまな形式で完成したビデオを簡単にエクスポートできます。プラットフォームは多言語サポートを提供し、より広いオーディエンスにリーチするために自動的に字幕を生成し、顧客の声の影響を最大化します。
HeyGenは効率的なテスティモニアルビデオ制作のためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenはテスティモニアルビデオ制作のワークフローを大幅に効率化します。私たちのプラットフォームは、「新しいプロジェクトを作成」し、豊富なスクリプトライブラリを活用し、自動ビデオ編集の恩恵を受けるのを助けます。「レイアウト、スクリプト、音楽を編集」し、「ビデオをレンダリング」することで、強力な顧客の声を迅速に作成できます。