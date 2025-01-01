テニスコーチがHeyGenのAIビデオエディターを活用して詳細な試合分析を行う方法を示す、2分間の簡潔な指導ビデオを制作してください。このビデオはテニスコーチとプロを目指す選手を対象とし、画面上のデモンストレーション、未編集映像と強化分析の比較を行う分割画面、そして微妙なデータオーバーレイを特徴とするクリーンなビジュアルスタイルを持っています。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確で権威あるナレーションを行い、複雑な技術を説明する字幕/キャプションを必ず含めてください。

