HeyGenはAIを搭載したスポーツハイライトビデオメーカーを提供しており、ユーザーフレンドリーなインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートで作成プロセスを簡素化します。これにより、ユーザーはトランジションエフェクトや背景音楽のような創造的な側面に集中することができます。