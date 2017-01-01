テナント指導ビデオジェネレーター: 魅力的なガイドを作成

AIアバターを使用して、入居者の満足度を向上させる魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。

新しい入居者向けに、入居手続きや物件の重要情報を詳しく説明する60秒の紹介動画を作成し、入居者の満足度を向上させるためのテナント指導ビデオジェネレーターとして機能させます。ビジュアルスタイルは、親しみやすくプロフェッショナルで、フレンドリーなAIアバターが明確な指示を提供し、落ち着いた情報提供のナレーションが補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
45秒の簡潔な指導ビデオを開発し、メンテナンスリクエストビデオガイドとして機能させ、入居者がポータルやアプリを通じて簡単にリクエストを提出できる方法を示し、更新の容易さを強調します。画面上のテキストコールアウトを使用した明確なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを採用し、安心感のあるナレーション生成を特徴とします。
サンプルプロンプト2
新入社員向けの60秒のトレーニングビデオモジュールは、重要な物件管理ソフトウェアを効果的にカバーし、L&Dチームのすべてのトレーニング資料でブランドの一貫性を維持するためにカスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用します。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、画面録画とAIプレゼンターを組み合わせ、プロフェッショナルで励みになる音声トーンを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用します。
サンプルプロンプト3
物件のトップ3のアメニティを鮮やかに紹介する30秒のプロモーションビデオをデザインし、魅力的なビデオで新しい入居者を引き付けるための非常に効果的なビデオ作成技術を示します。このビデオは、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと急速なカットを完備し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化された出力を保証します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テナント指導ビデオジェネレーターの使い方

書かれた指示を明確でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、入居者の理解と満足度を向上させます。あらゆる物件のニーズに合わせて魅力的なビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
詳細なテナント指示を書き始めます。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、テキストを瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
リアルなAIアバターの多様なライブラリから選択し、指導ビデオの顔として設定します。選択したアバターがメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
魅力的な音声を追加
自然な音声で明確さとプロフェッショナリズムを向上させます。HeyGenのナレーション生成を活用して、各ステップを案内する魅力的なナレーションを追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオの正確な字幕/キャプションを生成して、アクセスしやすさと理解を確保します。最終化したら、高品質の指導ビデオを簡単にエクスポートして配布します。

使用例

複雑な物件指示を簡素化

複雑な操作マニュアルを明確で簡潔なビデオ指示に変換し、ルールや手順の入居者理解を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテナント指導のための効果的なAIビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを使用して、テキストをビデオに迅速に変換し、明確さを確保し、入居者の満足度を向上させる魅力的なテナント指導ビデオを簡単に作成できるようにします。

HeyGenがトレーニングおよびメンテナンスリクエストビデオの作成に理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、L&Dチームや物件管理のためのビデオ作成プロセスを簡素化し、迅速かつ簡単に更新を行うことができます。AIナレーションと字幕生成を活用して、従業員のオンボーディングを強化し、コミュニケーションを円滑にする明確でプロフェッショナルなビデオを制作します。

AIアバターとテンプレートをブランドのビデオ作成にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドアイデンティティに完全に一致するようにビデオを調整するためのカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供します。さまざまなAIアバターから選択して、すべての魅力的なビデオでメッセージをプロフェッショナルに伝えることができます。

HeyGenのテキストからビデオへの機能はどのようにして高品質で魅力的なコンテンツを生成しますか？

HeyGenは、スクリプトを洗練された魅力的なビデオに変換し、先進的なテキストからビデオへの技術と自然な音声のAIナレーションを使用します。これにより、トレーニングやテナント指導のためのビデオ作成がプロフェッショナルで効果的になり、制作時間を大幅に短縮します。