テンプレートビデオメーカー：簡単にビデオを作成

使いやすいビデオテンプレートをカスタマイズし、先進的なブランディングコントロールを使用してユニークなビジュアルストーリーを強化します。

小規模ビジネスオーナー向けに新しいサービスを紹介する、30秒の魅力的なアニメーションプロモを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンにし、鮮やかなグラフィックとアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能で生成された明確で熱意あるナレーションを補完します。このビデオは、簡潔なビジュアルストーリーテリングアプローチで潜在的な顧客を引き付け、感動させることを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナル向けに、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、様々なソーシャルメディアプラットフォームでのフラッシュセールを発表する15秒の洗練されたブランドビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはトレンディで非常に魅力的にし、明るいブランドカラーとパンチの効いた現代的な音楽トラックを活用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能で各プラットフォームに完璧にフィットさせます。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナー向けに、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して複雑なトピックを簡単に説明する45秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで明確にし、フレンドリーなAIアバターがスクリプトを届け、スクリプト統合からの正確なテキストからビデオへの変換をサポートして、正確性とエンゲージメントを確保します。
サンプルプロンプト3
YouTubeチャンネルのブランディングを向上させることを目指すコンテンツクリエイター向けに、インパクトのある10秒のビデオイントロをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されて滑らかにし、ダイナミックなロゴリビールとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなストックメディアを特徴とし、キャッチーなイントロメロディーとクリアな字幕/キャプションを組み合わせて視聴者の注意を素早く引き付けます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テンプレートビデオメーカーの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートから素晴らしいビデオを簡単に作成し、あなたのビジョンを実現するために独自のタッチを加えます。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
さまざまなプラットフォームや目的に最適なプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選び、制作を開始します。
2
Step 2
コンテンツとアセットをカスタマイズ
選択したテンプレートをパーソナライズし、テキスト、画像、ビデオクリップを簡単に入れ替え、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様なオプションを提供します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
直感的なブランディングコントロール機能を使用して、ロゴとカスタムカラーパレットを適用し、ブランドの一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズを適用して、すべての希望するソーシャルメディアチャンネルでシームレスに共有できるように、作品を完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

簡単に使えるテンプレートで、信頼を築き、価値を効果的に示す魅力的な顧客成功事例ビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenのテンプレートビデオメーカーはどのようにして私のクリエイティブプロジェクトを向上させることができますか？

HeyGenは、豊富なライブラリの使いやすいビデオテンプレートを通じて、ユーザーがクリエイティブプロジェクトを向上させることを可能にします。直感的なテンプレートビデオメーカーにより、簡単にカスタマイズでき、プロフェッショナルなビデオでビジュアルストーリーテリングを際立たせます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターはユニークなビジュアルストーリーテリング体験を作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、魅力的なビジュアルストーリーテリングを促進するように設計されています。スクリプトをAIアバターとカスタムボイスオーバーを使用してダイナミックなビデオに変換し、あらゆる目的において本当にユニークで魅力的な物語を可能にします。

HeyGenのビデオでのブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、すべてのビデオコンテンツでプロフェッショナルなアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込み、カラーパレットをカスタマイズし、編集可能なビデオテンプレートから選択して、ブランドの美学に合わせたカスタムビデオを作成できます。

HeyGenはソーシャルメディアマーケティングのための魅力的なビデオ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、プロモーションビデオ、Instagramストーリー、TikTokビデオを含む、影響力のあるソーシャルメディアマーケティングビデオの作成に最適です。メディアライブラリとアスペクト比のリサイズを活用して、さまざまなプラットフォームに合わせた高品質で魅力的なコンテンツを迅速に制作し、ブランドの認知度とエンゲージメントを高めます。