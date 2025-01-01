小規模ビジネスオーナー向けに新しいサービスを紹介する、30秒の魅力的なアニメーションプロモを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンにし、鮮やかなグラフィックとアップビートなバックグラウンドトラックを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能で生成された明確で熱意あるナレーションを補完します。このビデオは、簡潔なビジュアルストーリーテリングアプローチで潜在的な顧客を引き付け、感動させることを目的としています。

ビデオを生成