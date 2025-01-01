テレヘルスオンボーディングジェネレーター：患者受付を向上

患者オンボーディングを加速し、コンバージョンを向上させます。HeyGenのAIアバターを使用して、個人的なタッチを加えた魅力的なウェルカムビデオを作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
患者オンボーディングの直感的なカスタマイズオプションを紹介する、医療マーケティングチームと患者エンゲージメントスペシャリストを対象とした90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でユーザーフレンドリーなもので、「柔軟で使いやすいテンプレート」と「カスタムブランディング」要素の適応のしやすさを強調してください。親しみやすく安心感のあるナレーションが視聴者を導き、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して多様なコンテンツを迅速に構築し、「字幕/キャプション」でアクセシビリティを高め、テレヘルスサービスを向上させます。
サンプルプロンプト2
ITマネージャーと医療技術開発者向けに、テレヘルスシステム内の「EHR統合」や「電子署名キャプチャ」などの強力な統合機能を詳細に説明し、「安全なデータストレージ」を強調する2分間の技術概要ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは技術的で正確なもので、データセキュリティとシステムの相互運用性を示し、権威ある詳細なナレーションで提供します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、テレヘルスオンボーディングジェネレーターの技術的基盤に関する複雑な情報を明確かつプロフェッショナルに提示してください。
サンプルプロンプト3
診療所のオーナーやクリニックディレクター向けに、最適化された「予約スケジューリングシステム」と「自動リマインダー」が「コンバージョンを増加」させ、テレヘルスサービスの患者エンゲージメントを合理化する方法を示す60秒のプロモーションビデオをデザインしてください。ビデオはダイナミックで問題解決型のビジュアルスタイルを採用し、説得力のある結果重視のナレーションを添えてください。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアルを迅速に調達し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で広範なプラットフォーム互換性を確保し、全体的な患者オンボーディングの効率を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テレヘルスオンボーディングジェネレーターの仕組み

コンプライアンスを守りつつ、個別化された患者オンボーディング体験を簡単に作成し、エンゲージメントを高め、テレヘルスサービスを合理化します。

1
Step 1
オンボーディングコンテンツを作成
AIコンテンツジェネレーターを活用して、ウェルカムメッセージ、指示、重要なフォームを迅速に作成し、正確性を確保しながら貴重な時間を節約します。
2
Step 2
デザインテンプレートを選択
柔軟で使いやすいテンプレートから選び、プロフェッショナルで直感的な新規患者向けのオンボーディングフローを構築します。
3
Step 3
患者固有の詳細を追加
各患者のオンボーディングジャーニーを特定の指示と必要な情報でカスタマイズし、全体的な患者オンボーディング体験を向上させます。
4
Step 4
フローをエクスポートして実装
完成したオンボーディングフローを患者ポータルや予約スケジューリングシステムにシームレスに統合し、自動リマインダーを活用して患者を効果的にエンゲージします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オンボーディングコンテンツを迅速に生成

ウェルカムメッセージ、プラットフォームチュートリアル、自動リマインダーのための高インパクトなブランドAIビデオを迅速に作成し、患者オンボーディングを合理化します。

よくある質問

HeyGenはテレヘルスオンボーディングの技術統合をどのように支援しますか？

HeyGenはAIコンテンツジェネレーターとして、テレヘルスオンボーディングジェネレーターのための魅力的なビデオコンテンツを作成し、明確で一貫した情報を提供します。HeyGenはビデオ生成に特化しており、EHR統合や安全なデータストレージなどのプロセスを補完する形で既存のシステムに容易に統合できる素材を提供します。

HeyGenはテレヘルスサービスの患者オンボーディング体験をどのように向上させますか？

HeyGenはAIアバターとナレーションを使用して、複雑な情報を魅力的なビデオコンテンツに変換することで、テレヘルスサービスの患者オンボーディングを大幅に向上させます。柔軟で使いやすいテンプレートを活用して、個別化されたウェルカムビデオや情報ガイドを迅速に作成し、最終的にコンバージョンと患者エンゲージメントを向上させます。

HeyGenにはテレヘルスオンボーディングビデオのためのどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、すべてのテレヘルスオンボーディング素材で一貫したプロフェッショナルなイメージを維持できます。柔軟で使いやすいテンプレートから作成されたビデオに、組織のロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができ、強力なブランド認識を確保します。

HeyGenはテレヘルス同意書のビデオ説明を生成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはテレヘルス同意書の明確なビデオ説明を作成するための効果的なAIコンテンツジェネレーターです。スクリプトからのテキストビデオとナレーション生成機能を使用して、複雑な規制遵守の詳細を簡素化し、電子署名キャプチャの準備を整えるための包括的で理解しやすい情報を提供します。