シームレスな患者紹介のためのテレヘルスビデオジェネレーター

HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルな患者教育および説明ビデオを簡単に生成します。

176/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのAIアバターを使用して、医療専門家が自身のバーチャル診療を紹介し、専門分野と患者の健康へのコミットメントを強調する45秒のセグメントを開発してください。このドクターイントロビデオメーカー作品は、温かく共感的なビジュアルとオーディオを特徴とし、新しいプライマリケアプロバイダーや専門医を探している患者を対象としています。
サンプルプロンプト2
テレヘルス相談のプロセスと利点を説明する60秒の健康教育ビデオテンプレートを制作してください。この説明ビデオは、複雑な情報を簡素化するために明確なアニメーションビジュアルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて効果的にナレーションされ、バーチャルヘルスケアオプションを検討している一般の人々を対象としています。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディア向けに最適化された15秒のヘルスケアビデオクリエイタースポットをデザインし、テレヘルスプラットフォームのシームレスなユーザーエクスペリエンスを迅速に示してください。アップビートなバックグラウンドミュージック、迅速なビジュアルトランジション、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストック映像を組み込み、忙しい個人が迅速かつ効率的な医療アクセスを求めていることを示す実際の利便性を描写します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テレヘルス紹介ビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルで魅力的なテレヘルス紹介ビデオを迅速に生成し、患者との効果的なつながりを築き、健康教育を向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
プロフェッショナルにデザインされた「テンプレートとシーン」から選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、テレヘルス紹介の基盤を設定します。これは「健康教育ビデオテンプレート」を迅速に作成するのに理想的です。
2
Step 2
コンテンツとAIアバターを追加
スクリプトを入力し、多様な「AIアバター」から選んでメッセージを表現し、「ドクターイントロビデオメーカー」体験を視覚的に生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
「カスタムビジュアル」、ライブラリからの関連メディアを使用してビデオを強化し、クリニックの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
ビデオを完成させ、異なるプラットフォーム用に「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用し、アクセシビリティのために字幕を追加します。プロフェッショナルな「テレヘルスビデオジェネレーター」が今、あなたのオーディエンスを引き付ける準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルな紹介を作成

.

さまざまなプラットフォーム向けに、魅力的なドクター紹介とプロモーションテレヘルスコンテンツを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビジネスのためにプロフェッショナルなAIビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと高度なテキストビデオ機能を使用して魅力的なコンテンツに変換することで、ビデオ制作を簡素化します。複雑な編集スキルを必要とせずに、高品質な説明ビデオやソーシャルメディアビデオを迅速に生成でき、複雑なビデオ作成を手軽にします。

HeyGenは私のYouTubeチャンネルや教育コンテンツのために魅力的なビデオイントロを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは優れたビデオイントロメーカーであり、YouTubeや患者教育ビデオのためのテンプレートやカスタマイズ可能なシーンを提供します。プロフェッショナルなナレーション、ストック映像、カスタムビジュアルでコンテンツを強化し、瞬時に注目を集めます。

HeyGenのAIアバターとビデオテンプレートを使用する際のカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは、AIアバターとビデオテンプレートの広範なカスタマイズを提供し、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合するための強力なブランディングコントロールを含みます。豊富なメディアライブラリを活用するか、独自のカスタムビジュアルをアップロードして、アニメーションビデオを本当に個性的にすることができます。

HeyGenはテレヘルスや健康教育ビデオの生成に適していますか？

はい、HeyGenは強力なテレヘルスビデオジェネレーターおよびヘルスケアビデオクリエイターとして機能し、情報豊富な患者教育およびドクターイントロビデオメーカーコンテンツを制作できます。効果的なコミュニケーションのためにカスタマイズ可能な要素を備えた明確でプロフェッショナルな健康教育ビデオテンプレートを簡単に開発できます。