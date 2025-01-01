テレヘルスイントロビデオメーカー：魅力的なオープナーを作成

高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テレヘルスのためのプロフェッショナルなビデオ紹介を迅速に制作します。

既存の医療専門家向けに設計された30秒のテレヘルス紹介ビデオを開発し、落ち着いたブルーとグリーンのプロフェッショナルなビジュアルスタイルで彼らの診療を紹介し、安心感と権威あるナレーションを添えます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、新しい患者に信頼性と魅力的なトーンを迅速に設定します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
最先端のテレヘルススタートアップ向けに、技術に精通した患者を対象とした45秒のダイナミックな紹介を想像してください。ビデオは、洗練されたアニメーションとエネルギッシュで親しみやすいナレーションを用い、AIアバターを組み込んで多様な患者とのやり取りを表現します。
サンプルプロンプト2
独立したテレヘルス専門家向けに、彼らのユニークなブランドを強調する20秒のパーソナライズされた紹介を作成し、明るく歓迎的なビジュアルスタイルとHeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を直接使用して生成された温かく招かれるナレーションを提供します。この紹介は、彼らの個別の患者ケアアプローチを反映するイントロを作成するのに役立ちます。
サンプルプロンプト3
忙しい医療教育者向けに、学生や新しいスタッフを迅速にバーチャルケアプロトコルに導入することを目的とした60秒の魅力的な指導用イントロビデオを設計します。ビジュアルスタイルは情報的で明確であり、プロフェッショナルで説明的なナレーションと共に画面上のテキストを利用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を効率的に使用して生成されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テレヘルスイントロビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なテレヘルス紹介ビデオを簡単に作成し、オーディエンスとつながり、バーチャルプレゼンスを向上させます。

1
Step 1
ビデオイントロテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選び、テレヘルスメッセージの迅速なスタートを切ります。
2
Step 2
ブランディングをカスタマイズ
カスタムロゴアニメーションを追加し、ブランドのテーマカラーを選択します。私たちのブランディングコントロールにより、ビデオがあなたのユニークなアイデンティティを反映します。
3
Step 3
AIでスクリプトを生成
スクリプトを入力してスクリプトからのテキストビデオを活用し、メッセージを瞬時に生き生きとさせます。
4
Step 4
高解像度ビデオをエクスポート
さまざまなプラットフォーム用にアスペクト比を調整してイントロビデオを完成させ、高解像度でエクスポートします。魅力的なテレヘルスイントロが今すぐ共有可能です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

テレヘルストレーニングイントロを強化

.

AI駆動のイントロを利用して、スタッフと患者教育のためのテレヘルストレーニングビデオでのエンゲージメントと保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなカスタマイズでビデオ紹介を強化できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートの幅広い選択肢を提供し、シームレスなカスタマイズオプションを可能にして、インパクトのあるビデオイントロを作成します。カスタムロゴアニメーションやダイナミックなシーンを簡単に追加でき、ビデオコンテンツがユニークな魅力で際立つことを保証します。

HeyGenはイントロビデオデザインのためにどのような高度なクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやインテリジェントなボイスオーバー生成を含む高度なAI駆動ツールを活用し、イントロビデオを生き生きとさせます。これにより、観客を魅了するストーリーやアニメーションモーショングラフィックスの作成が可能になります。

HeyGenはプロフェッショナルなテレヘルスイントロビデオの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは、医療専門家のニーズを満たすために設計された理想的なテレヘルスイントロビデオメーカーです。スクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なイントロビデオを迅速に作成し、バーチャル相談のための明確で一貫したメッセージを確保します。

HeyGenはカスタムビデオイントロアニメーションの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用してクリエイティブプロセスを簡素化し、高解像度のイントロアニメーションを簡単に制作できます。この強力なエディターは、広範なテンプレートカスタマイズオプションと組み合わせて、ユーザーがユニークでプロフェッショナルなビデオイントロを簡単にデザインできるようにします。