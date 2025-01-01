新しい5Gサービスを紹介する90秒の説明動画を作成し、通信サービスプロバイダーとそのB2Bクライアントをターゲットにします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、技術的な図表とモダンなUI要素を特徴とし、明確で権威あるAIのナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を利用して、スクリプトをシームレスに洗練されたナラティブに変換し、AIアバターを使用して主要な利点を提示します。

ビデオを生成