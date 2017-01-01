通信サポートビデオジェネレーター: AIでCXを向上

AIアバターを使用したプロフェッショナルなサポートビデオで顧客満足度を向上させ、待ち時間を短縮します。

通信業界のカスタマーサポートエージェント向けに、一般的なインターネット接続問題のトラブルシューティング方法を説明する60秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、アニメーション図を使用してステップを説明し、落ち着いた明瞭なナレーションを加えます。このプロンプトはHeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に提示し、音声生成を使用して一貫した音声品質を提供し、エージェントが通信サポートビデオジェネレーターを効果的に利用できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
通信業界のカスタマーサポートマネージャーを対象に、サービス効率を向上させる自動化ソリューションの影響を示す90秒の説明ビデオを開発してください。ビデオは現代的で効率的、かつ情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、画面上のデータビジュアライゼーションと活気に満ちた自信に満ちた声を組み合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を利用することで、正確なメッセージングを確保し、字幕/キャプションがアクセシビリティを向上させ、最終的に顧客満足度の指標を向上させます。
サンプルプロンプト2
通信カスタマーサービスの新入社員向けに、内部知識ベースを迅速に活用して問題を解決する方法を詳述する2分間のトレーニングビデオを制作してください。ビデオは親しみやすく、ステップバイステップのビジュアルアプローチを採用し、サポート的で明瞭なナレーターを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートが関連するBロールを提供し、これらが新入社員のオンボーディングを迅速化するプロフェッショナルなビデオであることを保証します。
サンプルプロンプト3
通信業界の経営者や意思決定者を対象に、カスタマーサービスにエンタープライズ対応のAIツールを統合する戦略的利点を強調する45秒の魅力的なプレゼンテーションビデオを生成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、企業的で高いインパクトを持ち、ダイナミックなトランジションと権威ある声を特徴とします。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルでビデオ制作を効果的に拡大し、AIアバターが重要なメッセージを力強く伝えます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

通信サポートビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して効率的なコンテンツ生成を行い、顧客サービスを向上させ、待ち時間を短縮するプロフェッショナルでブランドに沿ったサポートビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
サポートスクリプトを貼り付ける
まず、サポート記事や重要なポイントをエディターに直接貼り付けます。AIビデオメーカーが即座にテキストを詳細なビデオスクリプトに変換し、カスタマーサポートビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択し、サポートビデオが一貫したブランド外観とプロフェッショナルな美学を維持するようにします。
3
Step 3
ナレーションを生成する
高度なナレーション生成を利用して、複数の言語で明瞭で自然な音声を追加します。これにより、プロフェッショナルなビデオのアクセシビリティと理解が向上します。
4
Step 4
サポートビデオをエクスポートする
最後のブランディングコントロールを適用し、さまざまなアスペクト比で高品質のサポートビデオをエクスポートします。完成したサポートビデオを簡単に共有し、チケット解決時間と顧客満足度を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な通信ソリューションを明確に説明

.

通信製品やサービスの技術的な説明を簡素化し、顧客の理解を深め、繰り返しのサポートインタラクションの必要性を減らします。

background image

よくある質問

HeyGenは技術支援のための強力な通信サポートビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、AIビデオメーカーコンテンツをカスタマーサポートのために作成することで、企業を支援します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、複雑な技術的概念を簡単に理解できる形式で説明し、サポートビデオの取り組みを大幅に強化します。

HeyGenはカスタマーサポートの効率を向上させるためにどのような自動化ソリューションを提供していますか？

HeyGenは、知識ベースから一貫したオンデマンドビデオを生成するAIカスタマーサポートツールを提供します。これにより、顧客の待ち時間を短縮し、一般的な問い合わせに対する即時のビジュアル回答を提供することで、チケット解決時間を改善します。

HeyGenはサポートビデオコンテンツがブランドに沿った内容とプロフェッショナルな外観を維持することを保証できますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを備えたプロフェッショナルなビデオを制作することができます。これにより、すべてのカスタマーサポートビデオが一貫してブランドアイデンティティを反映し、高品質と信頼を維持します。

HeyGenはどのようにしてビデオ制作を拡大し、顧客満足度を向上させますか？

HeyGenのエンタープライズ対応AIツールは、無数のサポートビデオ資産を迅速に作成することを可能にし、制作コストを増やすことなくビデオ出力を効果的に拡大します。この一貫したアクセス可能なビジュアルサポートは、顧客満足度を向上させ、サービス提供を効率化します。