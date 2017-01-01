通信業界のカスタマーサポートエージェント向けに、一般的なインターネット接続問題のトラブルシューティング方法を説明する60秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、アニメーション図を使用してステップを説明し、落ち着いた明瞭なナレーションを加えます。このプロンプトはHeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に提示し、音声生成を使用して一貫した音声品質を提供し、エージェントが通信サポートビデオジェネレーターを効果的に利用できるようにします。

