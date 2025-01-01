新しい技術革新を魅力的なAI動画で紹介し、潜在顧客や投資家をターゲットにした45秒の製品動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ダイナミックなモーショングラフィックスを使用し、プロフェッショナルで明瞭なAIナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報をわかりやすく伝えるために、主要な機能を魅力的に紹介します。

ビデオを生成