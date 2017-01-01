テクノロジーオンボーディングビデオジェネレーターでオンボーディングをマスターする
AIアバターを使用して、効果的な従業員オンボーディング体験を提供する明確なハウツーガイドとチュートリアルビデオライブラリを作成します。
既存ユーザーが新しいソフトウェアモジュールを探索するための90秒のチュートリアルビデオが必要です。これは包括的なチュートリアルビデオライブラリへの重要な追加として意図されています。この魅力的で段階的なビジュアルガイドは、正確な字幕/キャプションと自信に満ちた説明的なナレーションによって強化され、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを通じて主要な機能を効果的に示し、一貫した学習体験を確保します。
現在の顧客やステークホルダー向けに、プラットフォームの最新機能を紹介する45秒の製品アップデート発表を作成してください。このダイナミックでモダンなビデオは、AIビデオジェネレーターによって強化され、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成された明快なナレーションとアップビートな音楽で視聴者を魅了し、価値を明確に伝え、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートが可能です。
技術サポートチーム向けに、複雑なシステムのトラブルシューティングを目的とした詳細な2分間の内部トレーニングビデオを想像してください。この明確で落ち着いたビデオは、正確なナレーションとHeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用した関連ビジュアルを用いて、すべてのチームメンバーの理解を助ける字幕/キャプションを含み、徹底した技術オンボーディングビデオジェネレーター体験を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテクノロジーオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター機能を活用して、魅力的なテクノロジーオンボーディングビデオの制作を効率化します。リアルなAIアバターと高品質なテキスト読み上げ音声を使用して、複雑なスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換でき、生産時間と労力を大幅に削減します。
AI生成のオンボーディングビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは強力なビデオ編集ツールを提供し、AI生成のオンボーディングビデオを完全にカスタマイズできます。ユーザーはさまざまなテンプレートから選択し、特定のブランディングコントロールを統合し、広範なメディアライブラリを利用して、各ビデオが会社の特定のニーズと美学に完全に一致するようにします。
HeyGenは既存のスクリプトをプロフェッショナルなビデオドキュメントに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なテキストビデオジェネレーターとして機能し、書かれたスクリプトを動的なビデオドキュメントに簡単に変換できます。AI駆動のスクリプト機能は、同期された音声とビジュアルを自動的に生成し、プロフェッショナルなビデオの作成プロセスをシームレスかつ効率的にします。
HeyGenで作成したオンボーディングビデオをどのように共有およびエクスポートできますか？
直感的なオンラインツールとして、HeyGenは完成したオンボーディングビデオをMP4ファイルなどの高品質フォーマットで簡単にエクスポートおよび共有できるようにします。レンダリングが完了すると、AI駆動のオンボーディングビデオジェネレーターコンテンツは、さまざまなプラットフォームでの即時配信や学習管理システムへのシームレスな統合が可能です。