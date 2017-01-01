技術オンボーディングビデオメーカーで迅速な従業員トレーニングを
新しい技術者を初日から引き込む。プロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオをリアルな「AIアバター」でカスタマイズし、複雑なトレーニングを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の技術者が新しいソフトウェアプロトコルを習得するための60秒の正確な指導ビデオを想像してください。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの明確なビジュアルと図を使用してステップを説明し、正確な字幕/キャプションとテキストからビデオへのスクリプトから直接生成された落ち着いた権威ある声のナレーションで強化された、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用するべきです。
技術者に重要な新しい機器を紹介する30秒の動的な情報ビデオを開発し、スピードと明確さを強調します。テンプレートとシーンからの高速なトランジションと鮮明なグラフィックを使用して特徴を強調し、エネルギッシュな声のナレーションで迅速な理解を促進し、自動ビデオ生成の効果を強化します。
さまざまなチームで簡単に適応可能な専門的な技術オンボーディングビデオを作成しようとしている部門マネージャーを対象とした50秒の洗練されたビデオを制作します。美的感覚は企業向けでありながら魅力的で、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用し、柔軟なテンプレートとシーンを活用して部門ごとのニーズに合わせたプロフェッショナルなAIアバターを特徴とし、高品質なビデオ作成を通じて幅広い魅力を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術オンボーディングビデオの視覚的魅力をどのように向上させますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバター生成を使用して、明確なビジュアルを持つ魅力的なAI生成ビデオを作成する力をユーザーに提供します。これにより、新しい従業員にとって歓迎的でスムーズな技術オンボーディングコンテンツが確保され、創造的なビデオ作成が促進されます。
HeyGenのスクリプトを自動化された従業員オンボーディングビデオに変換するプロセスはどのようなものですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する高度な技術とAIビデオエージェントを活用して、ビデオ生成を自動化します。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenはプロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオを効率的に生成します。
HeyGenは新しい従業員向けの一貫性のある魅力的なトレーニングコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと一貫したAIアバターを使用できる強力なプラットフォームを提供し、従業員トレーニングビデオがすべての新しい従業員に対してプロフェッショナルな外観とナレーション生成を維持することを保証します。
HeyGenは技術オンボーディングのためにブランド固有の要素でビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、および特定のAIアバターでビデオをカスタマイズすることができます。これにより、ブランドの一貫性が維持され、すべての技術オンボーディングビデオに強力な企業文化の存在感が確保されます。