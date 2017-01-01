技術オンボーディングビデオメーカーで迅速な従業員トレーニングを

新しい技術者を初日から引き込む。プロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオをリアルな「AIアバター」でカスタマイズし、複雑なトレーニングを簡素化します。

新しい技術チームのメンバーを歓迎するための45秒の魅力的なビデオを作成し、従業員のオンボーディングビデオ体験を魅力的で歓迎的かつスムーズにします。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、親しみやすいAIアバターがチームの重要な価値観を示し、アップビートなバックグラウンド音楽と温かい声のナレーションで補完されるべきです。

サンプルプロンプト1
既存の技術者が新しいソフトウェアプロトコルを習得するための60秒の正確な指導ビデオを想像してください。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの明確なビジュアルと図を使用してステップを説明し、正確な字幕/キャプションとテキストからビデオへのスクリプトから直接生成された落ち着いた権威ある声のナレーションで強化された、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用するべきです。
サンプルプロンプト2
技術者に重要な新しい機器を紹介する30秒の動的な情報ビデオを開発し、スピードと明確さを強調します。テンプレートとシーンからの高速なトランジションと鮮明なグラフィックを使用して特徴を強調し、エネルギッシュな声のナレーションで迅速な理解を促進し、自動ビデオ生成の効果を強化します。
サンプルプロンプト3
さまざまなチームで簡単に適応可能な専門的な技術オンボーディングビデオを作成しようとしている部門マネージャーを対象とした50秒の洗練されたビデオを制作します。美的感覚は企業向けでありながら魅力的で、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用し、柔軟なテンプレートとシーンを活用して部門ごとのニーズに合わせたプロフェッショナルなAIアバターを特徴とし、高品質なビデオ作成を通じて幅広い魅力を確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

技術者オンボーディングビデオメーカーの使い方

新しい技術者のオンボーディングプロセスを、魅力的でプロフェッショナルかつ簡単にカスタマイズ可能なビデオで合理化し、一貫した歓迎と迅速な統合を確保します。

1
Step 1
基盤を作成
スクリプトを貼り付けるか、カスタマイズ可能なデザインから選択して、技術者オンボーディングビデオの基盤を作成します。私たちのプラットフォームは、**スクリプトからのテキストをビデオに変換**して、コンテンツを迅速に視覚的な物語に変換します。
2
Step 2
AIエージェントを選択
多様な**AIアバター**から選択して、オンボーディングコンテンツを提示し、エンゲージメントを高めます。これらのデジタルプレゼンターは、情報を明確かつプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
カスタマイズと洗練
会社のブランド要素を使用してビデオをパーソナライズし、**ブランディングコントロール（ロゴ、色）**を使用します。**字幕/キャプション**を追加して、すべての新しい従業員に対してアクセス可能性を確保し、重要なメッセージを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、すぐに生成します。さまざまなプラットフォームに合わせて高品質な**従業員オンボーディングビデオ**を準備するために、**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を利用します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術情報を明確化

複雑な技術手順やプロトコルを、効率的な技術者学習のために明確で理解しやすいビデオ形式に簡素化します。

よくある質問

HeyGenは技術オンボーディングビデオの視覚的魅力をどのように向上させますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバター生成を使用して、明確なビジュアルを持つ魅力的なAI生成ビデオを作成する力をユーザーに提供します。これにより、新しい従業員にとって歓迎的でスムーズな技術オンボーディングコンテンツが確保され、創造的なビデオ作成が促進されます。

HeyGenのスクリプトを自動化された従業員オンボーディングビデオに変換するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する高度な技術とAIビデオエージェントを活用して、ビデオ生成を自動化します。スクリプトを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenはプロフェッショナルな従業員オンボーディングビデオを効率的に生成します。

HeyGenは新しい従業員向けの一貫性のある魅力的なトレーニングコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと一貫したAIアバターを使用できる強力なプラットフォームを提供し、従業員トレーニングビデオがすべての新しい従業員に対してプロフェッショナルな外観とナレーション生成を維持することを保証します。

HeyGenは技術オンボーディングのためにブランド固有の要素でビデオコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、および特定のAIアバターでビデオをカスタマイズすることができます。これにより、ブランドの一貫性が維持され、すべての技術オンボーディングビデオに強力な企業文化の存在感が確保されます。