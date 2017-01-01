技術的ウォークスルービデオジェネレーター：ガイドを瞬時に作成
プロフェッショナルな音声を簡単に生成し、ハウツーガイドや説明ビデオのエンゲージメントを向上させ、時間を節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITサポートスタッフ向けの90秒のオンボーディングビデオでは、新しい「ビデオエディター」インターフェースをシステム診断用に明確に示す必要があります。このビデオは、HeyGenの字幕機能による正確な「テキストと字幕」を伴う非常に詳細な視覚スタイルが求められ、「トレーニング資料」の効果的な提供に不可欠です。
マーケティング専門家に向けて、複雑な「生成AIプラットフォーム」機能を45秒の「説明ビデオ」で紹介します。このビデオは、モダンで洗練された視覚美学を取り入れ、HeyGenのAIアバター機能がバーチャルプレゼンターを作成し、主要な利点を簡潔に説明します。
新しいプロジェクトマネージャー向けに、プロジェクト管理ツールのワークフローを体系的に説明する2分間の「ビデオドキュメンテーション」作品をデザインします。このチュートリアルは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを取り入れ、「AI音声」を組み込んで徹底的な「ステップバイステップユーザーガイド」を提供する構造化された視覚アプローチを採用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは技術的ウォークスルービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトを包括的な技術的ウォークスルービデオに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを特徴としています。この生成AIプラットフォームは、複雑なステップバイステップのユーザーガイドやビデオドキュメンテーションの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenは魅力的な説明ビデオを作成するためにどのようなビデオエディター機能を提供しますか？
強力なビデオエディターとして、HeyGenはAI音声、カスタマイズ可能なテキストと字幕、豊富なテンプレートライブラリを含む包括的なツールを提供します。ストックビデオやアニメーションを簡単に統合して、ビデオの視覚的な魅力を高めることができます。
HeyGenは高度なAI機能を使用して高品質なトレーニング資料の制作を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAI機能を活用して、プロフェッショナルなトレーニング資料やマーケティングビデオを作成する力をユーザーに提供します。AI音声で魅力的なコンテンツを生成し、正確な字幕を追加し、一貫した外観のためのブランディングコントロールを組み込むことができます。
HeyGenはさまざまなビデオタイプの効率的なコンテンツ作成をどのように保証しますか？
HeyGenの生成AIプラットフォームは効率性を重視して設計されており、ハウツーガイドからマーケティングビデオまで多様なビデオタイプの迅速な制作を可能にします。スクリプトからのテキストビデオ、メディアライブラリサポート、アスペクト比のリサイズなどの機能を備え、HeyGenは包括的なビデオソリューションとして機能します。