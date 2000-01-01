新入社員向けに、特定の社内ソフトウェアツールの基本的な使用手順を示す1分間の技術トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のデモンストレーションを明確に示し、落ち着いた権威ある声でのナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターを使用して指示を提示し、ナレーションの一貫性を保つためにボイスオーバー生成を活用し、従業員のオンボーディングプロセスをスムーズにします。

