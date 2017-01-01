技術的セットアップビデオジェネレーター: AIでガイドを作成
スクリプトからの高度なテキストをビデオに変換して、明確で簡潔なセットアップビデオを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや忙しい起業家向けに、インパクトのあるソーシャルメディア広告を簡単に作成する30秒のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、ダイナミックなサウンドトラックと組み合わせて、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用し、広範なビデオ編集なしで注意を引くことを強調します。
企業のトレーナーや教育者向けに、技術的なセットアップビデオジェネレーターを使用して複雑なプロセスを解明する方法を示す60秒の説明ビデオを開発してください。このコンテンツは、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと安心感のあるトーンを求めており、字幕や豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に使用してステップを明確にし、技術トレーニングモジュールの学習成果を向上させます。
グローバルなコンテンツクリエーターやYouTuber向けに設計された90秒の野心的なビデオを作成し、異なる言語やプラットフォームでの多様なビデオ作成の可能性を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで多様であり、グローバルなリーチを示し、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポート、および多言語コンテンツ作成のためのAIアバターの活用を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが高度なAIビデオジェネレーターを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できるようにし、スクリプトから最終出力までのビデオ作成プロセス全体を効率化します。この革新的なプラットフォームは、高品質なコンテンツの制作を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenでスクリプトをビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なテキストからビデオへのジェネレーターを使用すると、書かれたスクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換できます。直感的なスクリプトからビデオへの作成機能を利用して、AIアバターと多様なシーンでコンテンツを生き生きとさせることができます。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供し、クリエイティブプロジェクトを強化します。これらの資産は、ダイナミックな説明ビデオや魅力的なソーシャルメディア広告を迅速かつ効率的に開発するために重要です。
HeyGenは多様なコンテンツニーズにどのように対応しますか？
HeyGenは多言語コンテンツの作成をサポートし、グローバルなオーディエンスに簡単にリーチし、ビデオ作成の能力を拡大します。完成したビデオは、YouTubeビデオや他のプラットフォームに適した、広く互換性のあるMP4形式を含むさまざまな形式でエクスポートできます。