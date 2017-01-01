技術的オンボーディングビデオメーカー：社員トレーニングを簡素化
スクリプトからのテキストビデオによる自動ビデオ生成で技術的オンボーディングを効率化し、新入社員を迅速に引き込む。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員向けに、新たに実装された内部技術ワークフローの詳細なウォークスルーを提供する2分の指導ビデオを制作してください。プロセスの効率化における自動ビデオ生成の役割を強調します。ビデオは、正確なグラフィックスと明るく励みになる音声トーンを持つ、チュートリアルのようなビジュアル美学が必要で、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑なドキュメントを社員トレーニングのためのアクセスしやすい形式に変換します。
将来の技術的な才能を対象とした1分の魅力的なビデオを作成し、会社の活気ある技術文化と日常業務でのシームレスな統合を可能にする革新的なツールを紹介します。多様なAIアバターがさまざまなチーム設定で対話するダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュな音楽スコアと組み合わせ、HeyGenの高度なAIアバターフィーチャーを使用して、新入社員向けに先進的なブランドイメージを伝えます。
現在の技術SaaSプラットフォームのユーザー向けに、重要な新機能を強調する45秒の製品デモビデオを開発し、その利点と基本的な使用法を簡潔に説明します。ビジュアルプレゼンテーションはスリークでテンポの速いもので、クイックカットとアニメーション化されたUI要素を組み込み、HeyGenを通じて自動生成された字幕/キャプションでサポートされるシンプルで情報豊富なナレーションを提供し、製品アップデートのためのビデオ作成を簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術的オンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した自動化により、プロフェッショナルなオンボーディングビデオをテキストから直接生成します。これには、AIアバター、音声生成、スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、技術的コンテンツのビデオ制作を効率化します。
HeyGenは多様な技術的トピックに対するオンボーディングビデオのカスタマイズを支援できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、特定のビジュアルやメディア、さらには高品質な画面録画を使用して技術的オンボーディングビデオを調整できます。また、さまざまな技術的トピックに対する明確さとアクセス性を高めるために字幕/キャプションを追加することも可能です。
HeyGenは社員オンボーディングビデオ作成を効率化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはスクリプトからの自動ビデオ生成、リアルなAIアバター、異なる言語への簡単なローカライズなどの強力な技術的機能を提供します。これらのツールは社員トレーニングコンテンツを標準化し、新入社員が一貫した魅力的な指導を効率的に受けられるようにします。
HeyGenは広範なビデオ制作スキルがなくてもインタラクティブな技術トレーニングビデオを作成するための効果的なツールですか？
はい、HeyGenは技術トレーニングのためのビデオ作成を簡素化するように設計されています。事前の専門知識がなくても、直感的なプラットフォームを使用してテキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、AIナレーションや組み込みクイズなどの統合要素を備えた魅力的な学習体験を提供します。