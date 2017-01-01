迅速なトレーニングのための技術オンボーディングビデオジェネレーター
AIアバターを使用して簡単に作成されたプロフェッショナルなオンボーディングビデオで複雑なトレーニングを効率化します。
非技術系の新入社員向けに1.5分間のオンボーディングビデオをデザインし、会社の文化と初日の重要な情報を紹介します。ビジュアルの美学は歓迎的で親しみやすく、動的なストック映像と明るいグラフィックを取り入れ、元気で励ましのあるナレーションで補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、準備されたテキストを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、自動生成された字幕/キャプションを通じて多様な学習者に完全にアクセス可能にします。
営業チームの内部トレーニング用に新しいソフトウェアリリースの主要な機能と利点を強調する2分間の製品デモビデオを開発します。ビデオは洗練され説得力のあるビジュアルスタイルが必要で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してプレゼンテーションを効果的に構成し、メディアライブラリ/ストックサポートからの製品スクリーンショットを統合します。音声は自信に満ちた明瞭なナレーションで、視聴者を製品のインターフェースと使用事例に導き、包括的な社員トレーニングを確保します。
複数の地域の従業員向けに新しいポリシーやソフトウェア機能を発表するための1.25分間の更新ビデオをグローバルなチュートリアルビデオライブラリ用に生成します。このビデオはプロフェッショナルで一貫したブランドの美学を維持し、HeyGenの高度な音声生成を活用して、ローカリゼーションの取り組みをサポートするために複数の言語でナレーションを提供します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で簡潔であり、さまざまなプラットフォームやデバイスに適したさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートできるようにし、自動ビデオ生成の効率性を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして技術オンボーディングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度な「技術オンボーディングビデオジェネレーター」として機能し、複雑なプロセスを簡素化します。「AIアバター」と「テキストからビデオ」への機能を活用し、スクリプトから直接「オンボーディング」コンテンツを効率的に作成し、「技術文書」を魅力的なビデオに変換します。
HeyGenは従業員トレーニングのための自動ビデオ生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは「従業員トレーニング」のための「自動ビデオ生成」に優れた「AIビデオプラットフォーム」です。広範な「ビデオテンプレート」とリアルな「AIナレーション」を活用して、広範な「チュートリアルビデオライブラリ」を迅速に作成することができます。
HeyGenではオンボーディングビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは「フルカスタマイズ」を提供し、「オンボーディングビデオ」がブランドに完全に一致するようにします。カスタムロゴや色などの「ブランディングコントロール」を適用し、「ビデオテンプレート」を修正して、すべての「従業員トレーニング」資料で一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenは技術ビデオコンテンツのローカリゼーション機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは「ローカリゼーション」をサポートし、ビデオに「字幕/キャプション」を簡単に生成できます。多様な「AIナレーション」と組み合わせることで、「技術文書」やトレーニング資料をグローバルな視聴者にアクセス可能にします。