B2Bマーケティングのプロフェッショナルやプロダクトマネージャー向けに、HeyGenがどのようにして優れた技術説明動画ジェネレーターとして機能するかを示す90秒の説明動画が必要です。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、画面録画とクリーンなアニメーションを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された権威あるナレーションで補完し、複雑なトピックの生産の容易さを強調します。

AIツールに不慣れな小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターが、魅力的なAI動画の作成をどのように簡素化できるか？この60秒の指導動画はその答えを示し、HeyGenの直感的な説明動画メーカーを紹介します。活気に満ちたイラストビジュアルを使用し、カスタマイズ可能なAIアバターによる明るくフレンドリーなトーンで提供され、スクリプトを複雑な撮影なしで生き生きとさせるAIアバターの選択とカスタマイズを特に強調します。
eラーニング開発者や企業トレーナー向けに、HeyGenが複雑な概念のための高品質なアニメーション説明動画を生成する力を示す2分間のトレーニング動画を制作することが重要です。動画は現代的でイラスト的なアニメーションスタイルを特徴とし、明確さと保持力を確保し、主要な用語のために自動生成された正確な字幕/キャプションを使用して、アクセシビリティと理解を向上させます。事前にデザインされたテンプレートとシーンがプロジェクトの作成をどのように迅速化するかを強調します。
ビデオマーケティングの取り組みを向上させるために、デジタルマーケターやソーシャルメディアマネージャーは、HeyGenが利用可能なコンテンツをどのように活用するかを示す45秒のプロモーション動画が必要です。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に豊かで、多様なストックビデオと鮮やかなグラフィックを組み込み、エネルギッシュな音楽トラックで伴奏します。このプロンプトは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートのシームレスな統合を強調し、独自の映像なしで魅力的な物語を迅速に組み立てることを可能にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

技術説明動画ジェネレーターの仕組み

AIを使用してプロフェッショナルな技術説明動画を簡単に作成し、複雑なアイデアを明確で魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けるかテンプレートを選択
技術コンテンツをエディターに入力するか、専門的にデザインされたテンプレートから選択してプロジェクトを開始します。これにより、技術説明動画の即時の構造が提供されます。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
説明を行うリアルなAIアバターを選択し、スクリプトから直接魅力的な音声を生成します。アバターの外見と声をカスタマイズして、技術的なメッセージを正確に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルを追加し詳細を調整
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加するか、カスタムグラフィックやアニメーションを組み込み、明確さを向上させます。テキストやキャプションを使用して重要な用語を強調し、メッセージがアクセス可能であることを確認します。
4
Step 4
プロフェッショナルな説明動画をエクスポート
完成したら、さまざまなアスペクト比と解像度で技術説明動画を簡単にエクスポートします。高品質なAI生成コンテンツは、あらゆるプラットフォームで複雑なトピックを効果的に伝える準備が整いました。

複雑な技術概念を解明

複雑な医療および技術情報を明確でアクセスしやすい説明動画に変換し、効果的な教育とコミュニケーションを実現します。

よくある質問

HeyGenは技術説明動画の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI説明動画ジェネレーター技術を活用して、高品質な技術説明動画の制作を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバターを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換し、自然な音声を生成することで、制作時間と複雑さを大幅に削減します。

HeyGenが技術コンテンツのための直感的な説明動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenの直感的な説明動画メーカーは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、ドラッグ＆ドロップエディターやカスタマイズ可能なテンプレートを含んでいます。これにより、技術コンテンツに最適です。テキストやキャプションを簡単に追加し、ブランドのアイデンティティに完全に一致するようにブランドコントロールを適用できます。

HeyGenは複雑な主題のために視覚的にダイナミックなアニメーション説明動画を制作できますか？

はい、HeyGenは複雑な技術的主題のためにも視覚的にダイナミックなアニメーション説明動画を制作するように設計されています。豊富なメディアライブラリにはストックビデオや多様なアニメーションが含まれており、HeyGenは複雑な情報を効果的に伝える魅力的なAI動画を作成するのに役立ちます。

作成以外に、HeyGenはAI動画のためにどのような技術的なエクスポートオプションを提供しますか？

HeyGenは多様な配信ニーズに対応するための多用途な技術的エクスポートオプションを提供します。異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズを簡単に調整し、統合された字幕/キャプション機能を利用して、さまざまなチャネルでのビデオマーケティングの取り組みをシームレスかつ効果的にします。