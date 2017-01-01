テックチュートリアルビデオメーカー：簡単なハウツーガイドを数分で

スクリプトからテキストをビジュアルに変換して、プロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に制作します。

初心者向けの90秒のテックチュートリアルビデオを作成し、新しいソフトウェアアカウントの設定方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式とし、HeyGenの音声生成機能を使用して、複雑なステップを簡単に理解できるようにするフレンドリーで明確なナレーションを提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
開発者やテック愛好家向けに、2分間の高度なAIチュートリアルビデオを制作し、新しいAPIの統合プロセスを詳述します。コンテンツはモダンで洗練されたプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルで提示され、HeyGenのAIアバター機能を使用して複雑な情報を伝える魅力的なAIアバターが登場し、高度な概念のAIチュートリアルビデオメーカーの優れた例となります。
サンプルプロンプト2
マーケターやコンテンツクリエイター向けに、60秒のダイナミックなチュートリアルビデオを作成し、迅速なソーシャルメディア戦略を示します。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して制作プロセスを効率化し、魅力的なチュートリアルビデオを迅速に作成するAIビデオジェネレーターとしての能力を強調する、テンポの速いビジュアルリッチなスタイルを求めています。
サンプルプロンプト3
国際的な学習者やグローバル企業向けに、45秒の重要な説明ビデオが必要です。最大限の多言語アクセスを備えた主要なソフトウェア機能を詳述します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを目立たせ、普遍的な理解を保証する明確で包括的なビジュアルスタイルを必要とし、多様な視聴者に対応する高度なAIビデオエディターとしての地位を確立します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テックチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを活用してスクリプトからスクリーンまでプロフェッショナルなテックチュートリアルビデオを簡単に作成し、明確なコミュニケーションと魅力的な結果を保証します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかAIで開始
テックチュートリアルのスクリプトを作成するか、生成AIを活用して自動的にスクリプトを作成し、アイデアをビデオ用の洗練されたナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
表現力豊かなAIヒューマンアバターを選んでチュートリアルをプレゼンし、指示を生き生きとさせます。関連するビジュアルを追加して複雑な概念を効果的に示します。
3
Step 3
強化と字幕を適用
正確な字幕を自動的に追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。すべての視聴者にメッセージが理解されるようにします。
4
Step 4
チュートリアルビデオをエクスポート
テックチュートリアルビデオを簡単に仕上げます。作成物を確認し、AIビデオエディターを使用して最後の編集を行い、さまざまな形式で高品質なビデオをエクスポートして共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイックテックチップを作成

.

短い形式のテックチュートリアルビデオやヒントを迅速に生成し、オーディエンスのエンゲージメントと知識共有を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして技術チュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度な生成AIを活用して、詳細なテックチュートリアルビデオの制作を効率化します。ユーザーはスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、リアルなAIヒューマンアバターと高品質なテキスト読み上げ音声を特徴とするコンテンツを作成できるため、効率的なAIビデオエディターとなります。

HeyGenはハウツービデオの制作にどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenは正確な字幕や強力な多言語サポートなどの機能を備えた包括的なハウツービデオを作成する力をユーザーに提供します。テキストを自然なAI音声に変換し、プロフェッショナルなビデオテンプレートを多数提供して制作を加速します。

HeyGenはAIチュートリアルビデオのスクリプト生成を支援できますか？

はい、HeyGenのAIビデオジェネレーターはスクリプト生成をインテリジェントに支援し、AIチュートリアルビデオメーカーのプロジェクトのプロセスを大幅に簡素化します。この機能により、コンテンツに集中しながら、HeyGenがテキストからビデオへの作成のための魅力的なストーリーを作成するのを助けます。

HeyGenはビデオプロジェクトのカスタムブランディングと多様なエクスポートオプションをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに直接統合することができます。また、エクスポートのための柔軟なアスペクト比のリサイズを提供し、あらゆるプラットフォームに最適化されたコンテンツを確保する多用途なAIビデオエディターです。