テックトレーニングビデオメーカー: 今日から効率を解放
高品質なトレーニングビデオとビデオドキュメントを迅速に制作。HeyGenのAIアバターを活用して、L&Dチームの複雑な技術トレーニングを簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術サポートチームを対象に、一般的な技術的問題に対する効果的なビデオドキュメントの作成方法を示す1分30秒の短いビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、落ち着いた権威ある声でナレーションします。ビデオは主に画面録画の例を使用し、スクリプトから生成された字幕/キャプションで強化され、スクリプトからのスムーズなテキストからビデオへのプロセスを強調し、明確なワークフローチュートリアルを作成します。
プロダクトマネージャー向けに、プロフェッショナルなトレーニングビデオの作成の容易さを強調する新しいソフトウェアアップデートを発表する45秒のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルの美学は活気に満ちた速いペースであり、事前に構築されたテンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、アップデートの利点を紹介します。伴うアップビートなオーディオは、ユーザーガイドのビデオ制作を簡素化することへの興奮を伝えます。
L&Dスペシャリストを対象に、HeyGenで作成された技術トレーニングコンテンツをさまざまなLMSにシームレスに統合する方法を説明する2分間の詳細なビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてプロフェッショナルであり、明確で明瞭なナレーションが付いています。特に、アスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、さまざまなプラットフォームでの互換性を確保し、最終的に従業員トレーニングのアクセス性と効果を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAI機能を使用して、プロフェッショナルトレーニングビデオの作成を大幅に簡素化します。当プラットフォームはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、ユーザーがスクリプトを魅力的なトレーニングコンテンツに変換することを可能にします。これにより、HeyGenは多様な教育ニーズに対応する効率的なAIビデオジェネレーターとなります。
HeyGenがL&Dチームにとって不可欠なトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenはL&Dチームにとって不可欠なトレーニングビデオメーカーとして、コンテンツ作成のワークフローを加速します。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供し、チームが高品質な従業員トレーニング資料を迅速に生成できるようにします。この効率性により、L&Dの専門家は戦略に集中し、ビデオ制作の複雑さを軽減できます。
HeyGenは包括的なビデオドキュメントとブランドの一貫性をサポートしていますか？
はい、HeyGenは堅牢なビデオドキュメントをサポートし、すべての技術トレーニング資料でブランドの一貫性を維持します。自動生成された字幕/キャプションやロゴと色の包括的なブランディングコントロールなどの機能により、ビデオドキュメントがアクセス可能であり、組織のアイデンティティと一致していることを保証します。これにより、すべての教育コンテンツのプロフェッショナルな品質が向上します。
高度な技術トレーニングやオンボーディングコンテンツの作成にHeyGenを選ぶ理由は？
HeyGenをテックトレーニングビデオメーカーとして選ぶことで、動的なオンボーディングと従業員トレーニングコンテンツを比類のない容易さで制作できます。当プラットフォームはリアルなAIナレーションとAIアバターを提供し、スケーラブルでパーソナライズされた学習体験を作成することができます。これにより、すべてのトレーニングイニシアチブで迅速なコンテンツ更新と一貫した提供が可能になります。