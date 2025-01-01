AIウォークスルー生成ツールでサポートを強化
クリアなステップバイステップガイドとSOPを瞬時に生成。AIアバターで学習を強化し、サポートチケットを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
内部トレーニング部門や人事部向けに設計された60秒の指導ビデオを想像してください。新入社員のオンボーディングや会社の方針更新のためのプロフェッショナルなステップバイステップガイドを簡単に作成する方法を紹介します。このプロフェッショナルでクリーンなビデオは、落ち着いたナレーションを使用し、HeyGenのナレーション生成とカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを活用して、明確で効果的なトレーニング資料を提供します。
ソフトウェア開発者やプロダクトマネージャーをターゲットにした30秒の短編映画を開発し、複雑なハウツードキュメントがどれほど迅速に魅力的なビデオチュートリアルに変換できるかを示します。現代的でテンポの速いビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを用いて、HeyGenの字幕/キャプションの自動生成能力とダイナミックなAIアバターによる情報提示を強調します。
オペレーションマネージャーやチームリーダー向けに、標準作業手順（SOP）の組織全体への配信を簡素化する自動ビデオ作成の方法を詳述する50秒の説明ビデオを制作してください。この権威ある組織的なビデオは、鮮明なビジュアルとプロフェッショナルなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、重要なワークフローを効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なステップバイステップガイドを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、テキストを動的なAIビデオに変換し、「ステップバイステップガイド」や「ハウツードキュメント」を作成できます。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、複雑なプロセスを簡素化するプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはAIビデオ作成のための使いやすいエディターとして何が優れていますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームは、効率的な「AIビデオ」作成のために設計された「使いやすいエディター」として機能します。ユーザーは、事前にデザインされた「テンプレート」とスマートな「自動化」機能を利用して、広範な編集経験がなくても高品質なビデオを制作するワークフローを効率化できます。
HeyGenはカスタムブランディングとさまざまなエクスポートオプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ロゴやブランドカラーを「AIビデオ」コンテンツに直接組み込むことができます。また、多様な「エクスポートオプション」とアスペクト比のリサイズを提供し、さまざまなプラットフォームの要件を満たし、プロフェッショナルなイメージを維持します。
HeyGenのAIアバターとナレーションはどのようにビデオ制作を向上させますか？
HeyGenの高度な「AIアバター」は、リアルなプレゼンテーションでスクリプトを生き生きとさせ、統合された「ナレーション生成」は自然な音声のナレーションを保証します。この強力な組み合わせは、「テキスト-to-ビデオ」機能から生まれ、すべてのトレーニング資料とコミュニケーションにおけるビデオ制作のプロフェッショナリズムとエンゲージメントを大幅に向上させます。