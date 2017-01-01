テクニカルサポート研修ビデオジェネレーターで迅速なスキルアップ

技術研修を効率化し、オンボーディングの効率を向上させます。スクリプトから瞬時に魅力的な研修ビデオを生成するために、テキストからビデオへの機能を使用します。

新しいテクニカルサポートの採用者を迅速にオンボードするために、AIアバターを活用して会社の文化と初期のITプロトコルを紹介する60秒のダイナミックなウェルカムビデオを想像してください。プロフェッショナルでありながら親しみやすいAIのナレーションとクリーンなビジュアルスタイルを特徴としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
顧客サポートを強化するために、よくある技術的な質問に対する即時のビデオドキュメントとして機能する45秒の簡潔なビデオチュートリアルを作成し、エージェントとエンドユーザーの両方が迅速にアクセスできるようにします。字幕/キャプションを活用して、明確で情報豊富なビジュアルとオーディオスタイルを提供します。
サンプルプロンプト2
複雑な新しいシステムアップデートを説明する90秒の技術トレーニングビデオを考慮してください。L&Dチームがテクニカルサポート部門全体で包括的な知識共有を促進するために戦略的に設計されており、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れ、魅力的でわかりやすい体験を提供します。
サンプルプロンプト3
すべてのテクニカルサポート担当者を対象とした、データセキュリティのベストプラクティスを効果的に詳細に説明する洗練された75秒のコンプライアンス研修ビデオが緊急に必要です。ブランドの評判を守るために、スクリプトからテキストをビデオに正確に生成し、自信に満ちたAIアバターによるフォーマルでありながらアクセスしやすい配信を実現します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テクニカルサポート研修ビデオジェネレーターの仕組み

テクニカルサポートチームのために包括的で魅力的な研修ビデオを迅速に作成し、知識の移転を効率化し、AIでパフォーマンスを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
研修コンテンツの作成を開始します。テキストを入力または貼り付けるだけで、プラットフォームがスクリプトからテキストをビデオに変換し、ダイナミックな研修ビデオに変えます。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
AIアバターを選んでコンテンツをプレゼンテーションします。メッセージに合った完璧なデジタルプレゼンターを見つけるために、さまざまなオプションを閲覧します。
3
Step 3
ブランディング要素を追加する
ロゴやブランドカラーなどのブランディングコントロールを組み込んで、研修ビデオが会社のビジュアルアイデンティティに合致するようにし、ビデオ編集ツールを活用して洗練された外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと配布
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに統合します。チームと包括的なビデオドキュメントを簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術手順を簡素化する

AIビデオを使用して、複雑なテクニカルサポートプロセスを明確で理解しやすいビジュアルガイドに分解し、学習と運用の明確さを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして研修およびテクニカルサポートビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストからプロフェッショナルな研修ビデオやテクニカルサポート研修ビデオを迅速に作成できるようにします。スクリプトを魅力的なビデオドキュメントに変換し、AIアバターと音声生成を活用して効率的なビデオ作成を実現します。

HeyGenを使用してどのようなビデオドキュメントを作成できますか？

HeyGenを使用すると、チュートリアルビデオライブラリ、SOP、オンボーディングガイド、教育リソースを含む包括的なビデオドキュメントを作成できます。その機能は、技術研修からコンプライアンス研修まで多様なニーズをサポートし、知識共有をシームレスにします。

HeyGenはL&Dチームのどのような組織的研修ニーズに対応しますか？

HeyGenは、オンボーディング、技術研修、セールスイネーブルメント、コンプライアンス研修のための効率的なソリューションを提供することでL&Dチームを支援します。この生成AIプラットフォームは、一貫性のある高品質な研修ビデオでチームを整合させ、効果的な内部コミュニケーションを促進します。

HeyGenは最新のビデオコンテンツを簡単に維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはビデオコンテンツの簡単な更新をサポートしており、複雑なビデオ編集ツールを使用せずにテキストプロンプトやビジュアル要素を変更できます。これにより、ビデオドキュメントと研修ビデオが最小限の労力で最新かつ関連性のある状態を保ちます。