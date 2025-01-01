AI駆動のクリエーションに最適な技術製品ビデオメーカー

AIアバターでプロフェッショナルな製品ビデオを迅速に生成し、エンゲージメントと売上を手軽に向上させます。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやコンテンツクリエーターを対象にした60秒のエクスプレイナービデオをデザインし、キャンペーンのためのAI駆動のビデオ作成の力を示します。ビジュアルスタイルは活気に満ち、エネルギッシュで、HeyGenのテンプレートとシーンを多用して視聴者を引きつけます。オーディオにはエネルギッシュでモチベーショナルな音楽トラックを使用し、明確な字幕/キャプションを組み合わせてアクセシビリティと情報保持を向上させ、高品質なエクスプレイナービデオの制作がいかに簡単かを示します。
サンプルプロンプト2
最先端のモバイルアプリのための30秒の洗練されたプロモーションビデオを制作し、確立された技術企業のプロダクトマネージャーや開発者を対象にします。ミニマリストでハイテクなビジュアル美学を採用し、アプリのインターフェースとユーザーエクスペリエンスを優雅に紹介します。洗練されたAIアバターがプロフェッショナルなボイスオーバー生成で主要メッセージを伝える際に、アンビエントでモダンなバックグラウンドスコアが伴います。HeyGenを高度なAI製品ビデオメーカーとして示します。
サンプルプロンプト3
新しい製品ラインを迅速にプロモートしたいeコマースビジネスやソーシャルメディアマネージャー向けに設計された15秒のパンチの効いたソーシャルメディア広告を開発します。ビデオは高速で視覚的に豊かなスタイルが必要で、クイックカットを活用し、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して魅力的なビジュアルを提供します。オーディオにはトレンディで注目を集める音楽を使用し、プラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、製品ビデオが際立つようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

技術製品ビデオメーカーの仕組み

AI駆動のプラットフォームで効率的に魅力的な製品ビデオを作成します。技術製品の価値と特徴を迅速かつプロフェッショナルに紹介する高品質なコンテンツを制作します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルな`テンプレート`から選択するか、スクリプトを貼り付けることから始めます。プラットフォームは、テキストを魅力的なビデオシーンに即座に変換し、初期のビデオ作成プロセスを効率化します。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを選択
ビデオを強化するために、適切な`AIアバター`を選んでプレゼンターとして使用するか、スクリプトから自然な音声を生成します。高品質なストックメディアを使用するか、自分の製品ショットをアップロードしてメッセージを補完します。
3
Step 3
カスタマイズと洗練を適用
`ブランディングコントロール`を使用して、ブランドの独自の色、ロゴ、フォントを適用します。アクセシビリティのために字幕/キャプションを簡単に追加し、シーンを正確に編集して、技術製品を完璧に強調するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成した製品ビデオを高解像度のMP4ファイル形式で`エクスポート`し、さまざまなプラットフォームに最適化します。ソーシャルメディア、ウェブサイト、プレゼンテーションに合わせて`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を簡単に調整し、視聴者を魅了する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

説得力のあるビデオテスティモニアルやケーススタディを開発し、技術ソリューションの実際の価値とポジティブな影響を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして技術製品ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIを活用して、魅力的な技術製品ビデオの作成を効率化します。ユーザーは使いやすいドラッグ＆ドロップエディター、プロフェッショナルなビデオテンプレート、AIアバターを利用して、高品質なコンテンツを効率的に生成でき、生産プロセスを迅速かつアクセスしやすくします。

HeyGenは製品ビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、製品ビデオがブランドに合うようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴやブランドカラーを統合し、自分のメディアアセットをアップロードし、豊富なストックメディアライブラリにアクセスすることで、視覚的なストーリーテリングとブランド認知を向上させます。

HeyGenはAIアバターを使った魅力的な製品デモビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、ダイナミックな製品デモビデオやエクスプレイナービデオを生成するのに優れています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIが同期された字幕付きの洗練されたビデオを制作し、インパクトのあるメッセージを届けます。

HeyGenは共同製品ビデオプロジェクトのための機能を提供していますか？

HeyGenは、チームがアセットを提供し、プロジェクトを効果的に管理できるようにすることで、共同ビデオ作成をサポートします。これにより、画面録画などの異なる要素をシームレスに統合し、統一された製品ビデオを制作することができます。