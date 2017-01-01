製品動画ジェネレーター: AIで魅力的な動画を作成
AIアバターを活用して、数分で魅力的な製品説明動画を作成し、製品を生き生きとさせましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家向けに45秒の洗練されたプロモーション作品を開発し、高品質なAI生成動画の作成効率を強調します。モダンなビジュアル美学とプロフェッショナルな音声を特徴とし、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンの力を示してコンテンツ作成を効率化します。
一貫した製品紹介が必要なeコマースビジネスを対象にした60秒の製品説明動画を作成し、明確で親しみやすいビジュアルと音声スタイルを採用します。HeyGenの強力な字幕/キャプションと広範なメディアライブラリ/ストックサポートを組み込み、スケーラブルな動画作成が売上を向上させる方法を示します。
コンテンツクリエイター向けに30秒のダイナミックなソーシャルメディア動画をデザインし、迅速なエンゲージメントとバイラリティを強調します。トレンディな背景音楽と鮮やかなビジュアルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、プラットフォーム間でシームレスに共有します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品動画の作成を支援しますか？
HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターで、製品の詳細を魅力的な製品動画に変換します。リアルなAIアバター、直感的なテキスト-to-ビデオ機能、簡単なカスタマイズを活用して、注目を集める高解像度の動画コンテンツを制作できます。
HeyGen製品動画のクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、豊富なクリエイティブアセットとカスタマイズオプションを提供しており、事前に作成されたテンプレート、多様なシーン、リッチなグラフィックスと背景音楽の統合が可能です。製品デモ動画を簡単にカスタマイズして、プロフェッショナルでスタジオ品質の製品Bロールやシネマティックなビジュアルを実現できます。
HeyGenは製品説明動画やローンチ動画を効率的に生成できますか？
はい、HeyGenはAI生成スクリプトとシームレスなテキスト-to-ビデオ機能を使用して、製品説明動画や製品ローンチ動画の作成を効率化します。これにより、スケーラブルな動画作成が可能になり、魅力的なコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenを使用してどのようなAI生成動画コンテンツを作成できますか？
HeyGenを使用すると、ダイナミックなソーシャルメディア動画から包括的な製品デモ動画まで、幅広いAI生成動画を作成できます。プロフェッショナルなボイスオーバー、字幕、マルチランゲージサポートを追加して、グローバルなオーディエンスとつながるコンテンツをさらに強化できます。