技術概要ビデオジェネレーター：説明ビデオを迅速に作成
スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを活用して、魅力的なハウツーガイドやトレーニング資料を簡単に生成します。
新入社員やITサポートスタッフのトレーニングのために、複雑なエンタープライズソフトウェア統合に関する60秒の「ハウツーガイド」が必要です。視覚スタイルはクリーンで非常に情報豊かにし、「AIアバター」からの権威あるが親しみやすい声で各ステップを明確に示します。重要なのは、正確な「字幕/キャプション」がアクセシビリティを向上させ、シームレスな内部学習のための必須の「ビデオドキュメンテーション」として確立されることです。
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターは、新鮮な「AI生成ビデオ」を求めており、今後の製品発売のためのダイナミックな45秒のマーケティング広告が必要です。ビデオは視覚的に魅力的でトレンディなスタイルを採用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと自信に満ちたナレーションを組み合わせ、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して効率的に生成します。このコンテンツは製品の革新的な側面を強調し、さまざまなプラットフォームで観客を魅了する「ビデオテンプレート」を提供します。
社内コミュニケーションマネージャーは、主にプロジェクトリーダー向けに新しい会社方針を発表するための簡潔な20秒のアップデートビデオが必要です。視覚スタイルはプロフェッショナルで信頼性があり、控えめなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔な「ナレーション生成」を組み合わせてメッセージを効果的に伝えます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」は、この迅速な「技術概要ビデオジェネレーター」メッセージがすべての内部コミュニケーションチャネルで最適に視聴されるための鍵となります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはストーリーテリングのためのクリエイティブなビデオ生成をどのように強化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを活用して、多様なスタイルの魅力的なAI生成ビデオを作成する力をユーザーに提供します。さまざまなビデオテンプレートやAIアバターを使用して、複雑な概念を理解しやすくする魅力的なトーキングヘッドを通じてストーリーを生き生きとさせることができます。
HeyGenはどのような種類のクリエイティブなビデオドキュメンテーションを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターとして、詳細なビデオドキュメンテーション、トレーニング資料、ハウツーガイドをAIで作成することを可能にします。プロフェッショナルなナレーション生成と自動字幕/キャプションを使用して、複雑な情報を明確に伝えるダイナミックなコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenはどのようにスクリプトを高品質でクリエイティブなビデオに変換しますか？
HeyGenは直感的なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを使用して、あなたの書かれたスクリプトを高品質でクリエイティブなビデオコンテンツに変換します。さまざまなAIアバターから選び、シームレスなナレーション生成を追加し、最終的な高解像度MP4ファイルをエクスポートします。さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズオプションもあります。
HeyGenはAI生成ビデオにブランディング要素を組み込むことができますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、AI生成ビデオに会社のアイデンティティをシームレスに統合します。ロゴや色などの要素をカスタマイズし、広範なメディアライブラリとビデオテンプレートを活用して、視覚的に一貫性のあるプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。