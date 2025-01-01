テックハックビデオメーカー: 魅力的なビデオを素早く作成

ダイナミックなテキストアニメーションとHeyGenの豊富なメディアライブラリを使用して、魅力的なテックビデオを迅速に制作します。

忙しいプロフェッショナルや技術愛好家を対象に、日常の生産性を向上させる巧妙なテックハックを45秒で紹介する魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的なグラフィックとアップビートなテックサウンドトラックを用いたテンポの速いもので、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された明確でエネルギッシュなナレーションがこれらのテックハックを現代の視聴者にとって本当に魅力的なビデオにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアコンテンツクリエイターや映画製作者志望者を対象に、生のアイデアを「ハッカービデオメーカー」アプローチでダイナミックな短編映画に変える方法を示す60秒の魅力的なストーリーをデザインしてください。ビデオは視覚的に豊かなシネマティックな美学を持ち、トレンドの背景音楽とアニメーションテキストオーバーレイを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してクリエイティブプロセスを効率化し、魅力的なアニメーションで素晴らしい成果を生み出します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケター向けに、ソーシャルメディアキャンペーンのためのオンラインビデオ制作の簡単さを紹介する30秒のプロモーションビデオを制作してください。クリーンでプロフェッショナルなコーポレートビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた背景音楽と明確なオンスクリーンテキストを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、ブランドの存在感を高める魅力的なビジュアルを迅速に調達します。
サンプルプロンプト3
教育者やeラーニングコンテンツクリエイターを対象に、AIツールが複雑なトピックを簡素化する方法を示す50秒の教育チュートリアルビデオを作成してください。説明的でイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすく落ち着いたボイスオーバーを使用し、HeyGenのAIアバターを統合して情報を魅力的に提示し、すべての重要なポイントを明確な字幕/キャプションで強調し、最大限のアクセシビリティと本当にアニメーション化された学習体験を提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テックハックビデオメーカーの使い方

アイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、あらゆるプラットフォームに最適化されたテックハックビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
すぐに使えるビデオテンプレートを選択するか、ゼロから始めます。スクリプトを貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用し、「ビデオメーカー」プロジェクトの初期ドラフトを即座に生成します。
2
Step 2
メディアをアップロードまたは選択
自分のアップロードしたアセットを追加するか、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから選択して、テックハックの説明を強化します。これにより、複雑な概念を明確に説明できます。
3
Step 3
ダイナミックな強化を適用
魅力的なアニメーションを統合し、ブランディングコントロールを利用して、「テックハックビデオメーカー」コンテンツがあなたの美学とメッセージに合致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成した「オンラインビデオ制作」をプレビューして、すべてが完璧であることを確認します。その後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームに対応するビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

テック教育とコースを拡大

.

高度なテックハックに関する広範なビデオコースを開発し、グローバルな視聴者にリーチし、教育的な影響を効率的に拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオのクリエイティブな魅力を高めることができますか？

HeyGenはAIアバターとシームレスなアニメーションを使用して、あなたのコンテンツを本当に際立たせる魅力的なビデオを作成する力を与えます。豊富なメディアライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、あらゆるプロジェクトに視覚的に魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenがさまざまなプロジェクトにとって強力なオンラインビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAIツールを活用してオンラインビデオ制作を簡素化し、テキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できます。ボイスオーバー生成、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズなどの機能を備えており、ソーシャルメディアビデオを含む多様なビデオメーカーのニーズに最適です。

HeyGenはクリエイティブなビデオ制作を効率化するためのテンプレートや音楽を提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供しており、ビデオ用の音楽も含まれています。これにより、クリエイティブなワークフローを加速し、高品質なソーシャルメディアビデオや魅力的なビデオを簡単に制作できます。

HeyGenは魅力的なテキストアニメーションを使用してユニークなテックハックビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenはスクリプトを魅力的なビジュアルに変換することで、ダイナミックなテックハックビデオを制作することができます。魅力的なテキストアニメーションを追加し、カスタムブランディングを利用して、あなたのテクノロジービデオコンテンツを本当にユニークでプロフェッショナルなものにします。