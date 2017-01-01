あなたの頼れるテックガジェットビデオジェネレーター：簡単かつ迅速

スクリプトからのテキスト-ビデオを使用して高品質のテックガジェットビデオを簡単に作成し、動的なビジュアルと明確な説明で観客を魅了します。

最新の「QuantumLeap」スマートデバイスを紹介する45秒の製品説明ビデオを作成し、アーリーアダプターや技術愛好家をターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、動的なテンプレートとシーンを取り入れて主要な機能を強調し、熱意あふれるナレーションとエネルギッシュな合成音楽を伴います。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して、スクリプトから視覚的に魅力的なプレゼンテーションを迅速に組み立てましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいAIビデオジェネレータープラットフォームの30秒のソーシャルメディア広告を開発し、小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにしたマーケティングコンテンツを提供します。ビデオには、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが主要な利点を伝え、鮮やかでモダンなビジュアルと動的なテキストオーバーレイがトレンディな音楽トラックに合わせて設定されます。HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を活用して、この高インパクトなソーシャルメディア作品を簡単に制作しましょう。
サンプルプロンプト2
最先端の「FusionFlow」ポータブルチャージャーの詳細な60秒のビデオレビューを想像し、新しいガジェットやeコマースサイトを調査している消費者をターゲットにします。ビジュアルには鮮明でクリーンな製品ショットと詳細なクローズアップが含まれ、説得力のある権威あるナレーションがその機能と利点を説明し、微妙なシネマティックな背景音楽が流れます。HeyGenの高度な「ナレーション生成」と「アスペクト比のリサイズ & エクスポート」機能を使用して、マルチプラットフォーム配信のための高品質なビデオ出力をシームレスに実現します。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルや学生向けに設計された「SynapseLink」アプリのクイック機能を示す15秒のテックチップビデオが必要です。このビデオは、迅速なインフォグラフィックスタイルのビジュアルと明確で簡潔なテキストプロンプトを使用し、エネルギッシュでありながら情報豊かなナレーションとアップビートで邪魔にならない背景音楽でサポートされます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能は、音声なしでも即座に理解しやすく、アクセス可能にするために重要です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

テックガジェットビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルで魅力的なビデオコンテンツをテック製品向けに簡単に作成し、アイデアを洗練されたショーケースに変えます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、魅力的なビデオスクリプトを作成します。当プラットフォームはこのテキストをテキスト-ビデオ生成の基盤として使用し、メッセージを明確かつ簡潔に伝えます。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様なテンプレートライブラリから選び、魅力的なAIアバターを選択してテックガジェットを紹介し、リアルなキャラクターで製品を生き生きとさせます。
3
Step 3
ナレーションとブランディングでカスタマイズ
自然な音声のナレーション生成でビデオを強化し、ロゴやカラースキームなどの独自のブランディングコントロールを適用して、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
作成を最終化し、さまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートし、異なるプラットフォームや観客にすぐに使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品説明とレビューを紹介

説得力のある製品説明ビデオや顧客レビューコンテンツを生成し、テックイノベーションの価値を効果的に伝えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングコンテンツを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを利用して、テキストプロンプトやスクリプトを動的なビジュアルに変換します。幅広いAIアバターとテンプレートを活用して、高パフォーマンスの広告作成や魅力的なストーリーを簡単に制作できます。

HeyGenで生成されたビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、ブランドデザインの適用や強調のハイライトが可能です。独自のコンテンツをアップロードしたり、既成のテンプレートを利用したり、ナレーションや音楽を追加して、ブランドの独自のスタイルに完全に合わせることができます。

HeyGenはどのようなクリエイティブなビデオプロジェクトをサポートしていますか？

HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターで、製品説明ビデオ、顧客の声、魅力的なソーシャルメディアコンテンツなど、さまざまなクリエイティブプロジェクトに最適です。画像やテキストからアイデアを簡単に素晴らしいビデオに変換することができます。

HeyGenは4K解像度や特定のアスペクト比などの高度な機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルな基準を満たすために、4K解像度を含むさまざまなアスペクト比をサポートし、高品質なビデオ出力を保証します。これにより、シネマティックなビジュアルとエンドツーエンドのビデオ作成プロセスが可能になり、最終的なビデオが洗練されプロフェッショナルに見えるようになります。