最新の「QuantumLeap」スマートデバイスを紹介する45秒の製品説明ビデオを作成し、アーリーアダプターや技術愛好家をターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、動的なテンプレートとシーンを取り入れて主要な機能を強調し、熱意あふれるナレーションとエネルギッシュな合成音楽を伴います。HeyGenの「テンプレート & シーン」を活用して、スクリプトから視覚的に魅力的なプレゼンテーションを迅速に組み立てましょう。

