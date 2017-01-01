あなたの頼れるテックガジェットビデオジェネレーター：簡単かつ迅速
スクリプトからのテキスト-ビデオを使用して高品質のテックガジェットビデオを簡単に作成し、動的なビジュアルと明確な説明で観客を魅了します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいAIビデオジェネレータープラットフォームの30秒のソーシャルメディア広告を開発し、小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターをターゲットにしたマーケティングコンテンツを提供します。ビデオには、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターが主要な利点を伝え、鮮やかでモダンなビジュアルと動的なテキストオーバーレイがトレンディな音楽トラックに合わせて設定されます。HeyGenの「AIアバター」と「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を活用して、この高インパクトなソーシャルメディア作品を簡単に制作しましょう。
最先端の「FusionFlow」ポータブルチャージャーの詳細な60秒のビデオレビューを想像し、新しいガジェットやeコマースサイトを調査している消費者をターゲットにします。ビジュアルには鮮明でクリーンな製品ショットと詳細なクローズアップが含まれ、説得力のある権威あるナレーションがその機能と利点を説明し、微妙なシネマティックな背景音楽が流れます。HeyGenの高度な「ナレーション生成」と「アスペクト比のリサイズ & エクスポート」機能を使用して、マルチプラットフォーム配信のための高品質なビデオ出力をシームレスに実現します。
忙しいプロフェッショナルや学生向けに設計された「SynapseLink」アプリのクイック機能を示す15秒のテックチップビデオが必要です。このビデオは、迅速なインフォグラフィックスタイルのビジュアルと明確で簡潔なテキストプロンプトを使用し、エネルギッシュでありながら情報豊かなナレーションとアップビートで邪魔にならない背景音楽でサポートされます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能は、音声なしでも即座に理解しやすく、アクセス可能にするために重要です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングコンテンツを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを利用して、テキストプロンプトやスクリプトを動的なビジュアルに変換します。幅広いAIアバターとテンプレートを活用して、高パフォーマンスの広告作成や魅力的なストーリーを簡単に制作できます。
HeyGenで生成されたビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、ブランドデザインの適用や強調のハイライトが可能です。独自のコンテンツをアップロードしたり、既成のテンプレートを利用したり、ナレーションや音楽を追加して、ブランドの独自のスタイルに完全に合わせることができます。
HeyGenはどのようなクリエイティブなビデオプロジェクトをサポートしていますか？
HeyGenは多用途なAIビデオジェネレーターで、製品説明ビデオ、顧客の声、魅力的なソーシャルメディアコンテンツなど、さまざまなクリエイティブプロジェクトに最適です。画像やテキストからアイデアを簡単に素晴らしいビデオに変換することができます。
HeyGenは4K解像度や特定のアスペクト比などの高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルな基準を満たすために、4K解像度を含むさまざまなアスペクト比をサポートし、高品質なビデオ出力を保証します。これにより、シネマティックなビジュアルとエンドツーエンドのビデオ作成プロセスが可能になり、最終的なビデオが洗練されプロフェッショナルに見えるようになります。