Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーと開発チーム向けに、45秒のビデオを作成し、新機能の機能性を効率的な画面録画でデモンストレーションします。ビジュアルプレゼンテーションは動的で、特定のUIインタラクションを強調するためにクイックカットを使用し、以前と更新された状態を比較するためのスプリットスクリーンレイアウトを採用します。明確でエネルギッシュなナレーションがプロセスを説明し、自動生成された字幕/キャプションが理解を高めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成と字幕/キャプション機能を活用して、迅速なコンテンツ作成とアクセシビリティを確保し、「ビデオを迅速に編集する」というメッセージを効果的に伝えます。
営業支援とマーケティングの専門家向けに、90秒のビデオを制作し、テクノロジープラットフォーム内の高度な視聴者分析の力を示します。ビジュアル的には、洗練されたブランドインターフェースのウォークスルーをアニメーション化されたデータオーバーレイとスムーズなカメラ移動で提示し、主要な指標を強調し、カスタムブランディングを反映します。権威あるAIアバターがインサイトを提示し、洗練された音楽の下地とAI生成のナレーションが、プレミアム分析がどのように意思決定を促進するかを説明します。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を組み込んで、洗練された魅力的なプレゼンテーションを提供します。
IT意思決定者と技術リーダー向けに、複雑なクラウドアーキテクチャソリューションを解明する30秒の説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは直接的で、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、複雑な概念を明確でプロフェッショナルなグラフィックスと最小限の画面上のテキストで簡素化し、効果的な「技術デモビデオメーカー」として機能します。情報豊かで親しみやすいAIナレーションが技術用語をわかりやすくし、コア機能が簡単に理解できるようにします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して構造の明確さを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートで高品質のビジュアルを提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成と編集を簡素化しますか？
HeyGenは、スムーズなマウスの動きと自動ズームを含む高度な画面録画機能を提供することで、プロフェッショナルな製品デモビデオの作成プロセスを簡素化します。直感的な編集機能を使用してセグメントを簡単にカットし、スピードアップし、最終プロジェクトを高解像度のMP4としてエクスポートできます。
HeyGenはインタラクティブなデモを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、ダイナミックなナレーションのためのリアルなAIナレーションを含むAI機能を活用して、インタラクティブなデモを強化します。これらのデモをワークフローにシームレスに統合し、共有可能なリンクを介して簡単に共有できます。
HeyGenはすべての技術デモビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴや色をすべてのビデオに適用できる強力なカスタムブランディングオプションを通じてブランドの一貫性を確保します。幅広いビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを利用して、ブランドアイデンティティを反映したプロフェッショナルな説明ビデオを作成できます。
HeyGenは共有されたデモビデオのコラボレーションとパフォーマンスの追跡をどのように強化しますか？
HeyGenは、デモビデオのパフォーマンスに関する洞察を提供する高度な視聴者分析を提供し、戦略の最適化を支援します。共有可能なリンクを介してビデオを簡単に共有および埋め込み、チームワークスペース内でのチームコラボレーションを促進し、デバイス間の機能を確保します。