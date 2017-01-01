究極の技術デモビデオメーカー

ドラッグ＆ドロップエディターを使用して魅力的なインタラクティブデモを作成し、強力なブランディングコントロールを活用しましょう。

B2Bソフトウェアエンジニア向けに、1分間の技術デモンストレーションビデオを作成し、高度なAPI統合を紹介します。ビジュアルスタイルは、UIと連携するコードの正確で高精度な画面録画を特徴とし、インタラクティブなデモを強調し、画面上の注釈とスムーズでプロフェッショナルなトランジションを備えています。権威あるAI生成のナレーションが複雑なステップを視聴者に案内し、微妙で未来的な効果音が補完します。HeyGenのナレーション生成を利用して、明瞭さとプラットフォーム全体での最適な視聴のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトマネージャーと開発チーム向けに、45秒のビデオを作成し、新機能の機能性を効率的な画面録画でデモンストレーションします。ビジュアルプレゼンテーションは動的で、特定のUIインタラクションを強調するためにクイックカットを使用し、以前と更新された状態を比較するためのスプリットスクリーンレイアウトを採用します。明確でエネルギッシュなナレーションがプロセスを説明し、自動生成された字幕/キャプションが理解を高めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成と字幕/キャプション機能を活用して、迅速なコンテンツ作成とアクセシビリティを確保し、「ビデオを迅速に編集する」というメッセージを効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
営業支援とマーケティングの専門家向けに、90秒のビデオを制作し、テクノロジープラットフォーム内の高度な視聴者分析の力を示します。ビジュアル的には、洗練されたブランドインターフェースのウォークスルーをアニメーション化されたデータオーバーレイとスムーズなカメラ移動で提示し、主要な指標を強調し、カスタムブランディングを反映します。権威あるAIアバターがインサイトを提示し、洗練された音楽の下地とAI生成のナレーションが、プレミアム分析がどのように意思決定を促進するかを説明します。HeyGenのAIアバターとナレーション生成を組み込んで、洗練された魅力的なプレゼンテーションを提供します。
サンプルプロンプト3
IT意思決定者と技術リーダー向けに、複雑なクラウドアーキテクチャソリューションを解明する30秒の説明ビデオを作成します。ビジュアルスタイルは直接的で、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、複雑な概念を明確でプロフェッショナルなグラフィックスと最小限の画面上のテキストで簡素化し、効果的な「技術デモビデオメーカー」として機能します。情報豊かで親しみやすいAIナレーションが技術用語をわかりやすくし、コア機能が簡単に理解できるようにします。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して構造の明確さを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートで高品質のビジュアルを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

技術デモビデオメーカーの使い方

魅力的な技術デモビデオを簡単に作成しましょう。画面活動をキャプチャし、コンテンツを洗練し、プロフェッショナルなタッチを加えて製品の価値を示します。

1
Step 1
画面を録画
高精度な画面録画で製品のすべての詳細をキャプチャします。
2
Step 2
編集とパーソナライズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してデモを洗練し、アニメーションやカットを追加してインパクトを与えます。
3
Step 3
AIナレーションを追加
AIを活用したナレーションとカスタムブランディング要素でエンゲージメントと明瞭さを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと共有
高解像度のMP4を生成し、共有可能なリンクを介して魅力的な技術デモを共有します。

高インパクトなデモビデオ広告

製品デモのための高パフォーマンスなビデオ広告を制作し、市場の関心を効率的に高めます。

高インパクトなデモビデオ広告

製品デモのための高パフォーマンスなビデオ広告を制作し、市場の関心を効率的に高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成と編集を簡素化しますか？

HeyGenは、スムーズなマウスの動きと自動ズームを含む高度な画面録画機能を提供することで、プロフェッショナルな製品デモビデオの作成プロセスを簡素化します。直感的な編集機能を使用してセグメントを簡単にカットし、スピードアップし、最終プロジェクトを高解像度のMP4としてエクスポートできます。

HeyGenはインタラクティブなデモを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、ダイナミックなナレーションのためのリアルなAIナレーションを含むAI機能を活用して、インタラクティブなデモを強化します。これらのデモをワークフローにシームレスに統合し、共有可能なリンクを介して簡単に共有できます。

HeyGenはすべての技術デモビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色をすべてのビデオに適用できる強力なカスタムブランディングオプションを通じてブランドの一貫性を確保します。幅広いビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを利用して、ブランドアイデンティティを反映したプロフェッショナルな説明ビデオを作成できます。

HeyGenは共有されたデモビデオのコラボレーションとパフォーマンスの追跡をどのように強化しますか？

HeyGenは、デモビデオのパフォーマンスに関する洞察を提供する高度な視聴者分析を提供し、戦略の最適化を支援します。共有可能なリンクを介してビデオを簡単に共有および埋め込み、チームワークスペース内でのチームコラボレーションを促進し、デバイス間の機能を確保します。