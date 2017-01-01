AIティーザー動画メーカー：魅力的なプレビューを素早く生成
複雑な編集をスキップし、簡単に期待を高めましょう。AIを活用したテキスト-to-ビデオで、スクリプトから数分で素晴らしいティーザー動画を生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家向けに、新しいソフトウェアソリューションのマーケティングキャンペーンにおける利点を効果的に紹介する1分間の魅力的なイントロダクション動画を生成します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでコーポレート、そしてインスパイアリングである必要があり、明確なデータビジュアライゼーション、魅力的なオンスクリーンテキスト、そしてモチベーショナルなバックグラウンドスコアとクリアなナレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立てましょう。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の魅力的なプロモーションクリップをデザインし、ソーシャルメディアでの期間限定セールの告知に使用します。動画はエネルギッシュで活気に満ちたフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、視聴者に直接語りかける活気あるAIアバターを取り入れ、キャッチーでモダンなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenのAIアバター機能をフル活用して、パーソナライズされた注目を集めるメッセージを作成しましょう。
教育者やトレーナー向けに、複雑な技術的概念を簡単に理解できるようにする1分30秒の説明動画を作成することを想像してください。この動画は、クリーンなアニメーションとグラフィックスを備えた明確で指導的なビジュアルスタイルを特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションとアクセシビリティのための目立つ字幕が補完します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、広範な理解とエンゲージメントを確保し、AI動画エディターがどのようにして教育コンテンツの作成を簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIティーザー動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「AIティーザー動画メーカー」として機能し、ユーザーが高品質な「ティーザー動画」を簡単に生成できるようにします。その「AI動画生成」機能により、テキストスクリプトから迅速に作成でき、複雑な「動画編集」の必要性を最小限に抑えます。
動画編集の経験がなくてもHeyGenでティーザー動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームはアクセシビリティを重視して設計されており、ユーザーフレンドリーな「ドラッグ＆ドロップエディター」と「テキスト-to-ティーザー」機能を提供しています。これにより、事前の「動画編集」経験がなくても、プロフェッショナルな「ティーザー動画」をオンライン動画エディター内で作成できます。
HeyGenはティーザー動画コンテンツを強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、リアルな「AIアバター」やリアルなボイスオーバー生成を含む高度な「AIツール」を提供し、あなたの「ティーザー動画」を際立たせます。また、「プロフェッショナルにデザインされたテンプレート」を活用し、効果的に「期待を高める」ことができます。
HeyGenはティーザー動画のブランド化と視覚的インパクトのための高度なカスタマイズをサポートしていますか？
はい、包括的な「AI動画エディター」として、HeyGenは「ティーザー動画」のための広範なカスタマイズを可能にします。ブランドを組み込んだり、メディアライブラリのアセットを利用したり、アスペクト比を制御したり、さまざまなプラットフォームに合わせて動画をエクスポートすることで、「注目を集めるビジュアル」を実現できます。