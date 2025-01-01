チームチュートリアルビデオメーカーでトレーニングをマスターする
スクリプトから魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、強力なテキストからビデオへの機能で知識共有を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社のコアバリューと初期設定手順を紹介する、真にダイナミックで魅力的な60秒のトレーニングビデオをどのように制作しますか？このビデオは、アニメーションテキストオーバーレイと明るい背景音楽を取り入れた、活気に満ちたフレンドリーなビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなAIアバターをガイドとしてフィーチャーします。HeyGenのAIアバターを活用して、"engaging training videos"に親しみやすく一貫した顔をもたらし、オリエンテーションを記憶に残り効果的にします。
最近のチームミーティングやプロジェクトアップデートからの重要なポイントを要約し、全チームメンバーが迅速にレビューできるようにするための、30秒の鋭いビデオが必要です。ビデオの美学は要点を押さえ、画面上に箇条書きのテキストポイントを表示し、クイックトランジションと明確で簡潔なナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、特に"recorded video"の要約を読むことを好む人々のために、アクセシビリティを確保し、重要な情報を強化します。
技術チームが実用的なガイダンスを必要とする、複雑なソフトウェア機能や内部プロセスを説明する、包括的でありながら消化しやすい50秒の技術チュートリアルを開発することを考えてください。ビジュアルアプローチはクリーンで非常に情報豊かで、詳細な画面録画とハイライトされた要素、落ち着いた権威ある声を組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して"Technical Tutorial"を効果的に構成し、"filming the steps"をプロフェッショナルでわかりやすいガイドとして提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチーム向けの魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化できますか？
HeyGenは、効率的なトレーニングビデオメーカーになるための力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオを利用して、複雑な撮影や大規模な編集なしで、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、チームを整合させることができます。
HeyGenは技術チュートリアルのための画面録画をサポートしていますか？
HeyGenはテキストとAIアバターからのビデオ生成に優れていますが、現在はスクリプトをビデオコンテンツに変換することに焦点を当てており、直接の画面録画は行っていません。既存の録画済みビデオセグメントをHeyGenプロジェクトにシームレスに統合して、技術チュートリアルを強化することができます。
HeyGenがチュートリアルスタイルのビデオコンテンツを迅速に制作するのに理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバター、強力なボイスオーバー生成、さまざまなトレーニングビデオテンプレートを備えた直感的なプラットフォームを提供し、チュートリアルスタイルのビデオ制作を加速します。これにより、手動でステップを撮影することなく、迅速な知識共有と魅力的な指導コンテンツの作成が可能になります。
HeyGenは組織内の知識共有のためのビデオ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、効果的な内部知識共有のためのビデオを作成するための効率的なツールです。テキストからビデオ、字幕、ブランディングコントロールなどの機能を使用して、チーム全体を教育し整合させるための一貫性のあるプロフェッショナルな録画ビデオコンテンツを制作できます。