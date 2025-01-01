チームビデオメーカーで迅速かつ協力的なコンテンツ制作
AIアバターを活用して、チームが高品質なマーケティングビデオを効率的かつ協力的に制作できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトマネージャーやクロスファンクショナル部門を対象に、シームレスなチームコラボレーションと効率的なレビュー＆承認プロセスの利点を1分間のビデオで説明します。このダイナミックで魅力的なプレゼンテーションは、モダンなビジュアルとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確なナレーションを特徴とし、効率的なクリエイティブワークフローを強調します。
内部サポートチームやソフトウェアユーザー向けに、新しいソフトウェア機能を画面録画でデモする45秒のチュートリアルビデオを作成します。ビデオは、明快で直接的なチュートリアルスタイルのビジュアルを持ち、アップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して正確な字幕を迅速に生成します。
ブランドマネージャーやマーケティングチーム向けに、ブランドの卓越性と高品質なビデオ制作へのコミットメントを示す30秒のマーケティングビデオを紹介します。この洗練された作品は、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、事前に定義されたブランドキットを使用してブランドの一貫性を維持することに焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオ制作アプローチとは？
HeyGenは、先進的なAIアバターと強力なテキストベースの編集インターフェースを活用して、ビデオ制作プロセスを効率化します。この革新的なアプローチにより、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速かつ効率的に変換できます。
HeyGenは協力的なビデオプロジェクトをサポートできますか？
はい、HeyGenは強力なチームビデオメーカーとして設計されており、コラボレーションを強化し、クリエイティブなワークフローを効率化する機能を提供します。効率的なレビュー＆承認プロセスや中央集約型ファイル管理のツールを提供し、シームレスなチームプロジェクトを実現します。
HeyGenはブランドの一貫性を保つためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは包括的なブランドキット機能を含んでおり、チームがすべてのビデオマーケティングコンテンツで一貫したブランドを維持できるようにします。クリエイティブファイルを管理し、共有コンテンツライブラリを利用し、デジタル権利管理を強化するための透かしを適用することもできます。
HeyGenはどのようにして高品質なビデオ出力を保証しますか？
HeyGenは洗練されたビデオエディターとして機能し、豊富なコンテンツライブラリとさまざまなテンプレートを提供して高品質なビデオ制作を保証します。画面録画を簡単に取り入れ、最終的なマーケティングビデオをMP4などの形式でエクスポートし、あらゆるプラットフォームに対応できます。