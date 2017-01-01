プロジェクトマネージャー向けに、四半期ごとの主要な成果と今後の目標を紹介する1分間の社内チームアップデートビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなものにし、HeyGenのテンプレートとシーンを活用した魅力的なモーショングラフィックスを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能で作成されたプロフェッショナルなナレーションを補完します。この「チームアップデートビデオメーカー」ツールは、忙しいチームのためのコミュニケーションを効率化します。

ビデオを生成