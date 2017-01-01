チームアップデートビデオメーカー: チームビデオを迅速に作成
AIアバターを使用したオンラインビデオエディターでプロフェッショナルなチームビデオを簡単に作成し、ダイナミックなアップデートを実現します。
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを作成し、複雑な「ビデオ編集」なしでオンラインプレゼンスを簡単に向上させる方法を示してください。ビデオはエネルギッシュで明るいもので、アップビートなバックグラウンドトラックと明確なオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルで簡単にナビゲートできるようにします。これにより、ユーザーは「オンラインビデオエディター」を通じてプロフェッショナルなビデオを作成する力を得ます。
HR部門を対象とした90秒の説明ビデオを開発し、新しい会社の方針やオンボーディング手順を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で親しみやすく、「AIアバター」が内容を明確にナレーションする説明ビデオに似ています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、方針の詳細を簡単に生き生きとさせ、複雑なトピックの「ビデオ作成」を明確にします。
マーケティングチーム向けに、新製品の発売を促進する魅力的な「ビデオマーケティング」コンテンツを使用したダイナミックな30秒のソーシャルメディア広告をデザインしてください。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、大胆なテキストオーバーレイとキャッチーなジングルを組み込みます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して洗練された外観を実現し、「プロフェッショナルなビデオ」を迅速に展開できるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップビデオエディターを提供し、専門的なビデオを作成するために広範な技術スキルを必要としません。テキストからすばやくビデオを生成し、AIアバターを追加し、豊富なメディアライブラリを活用してビデオ作成のワークフローを効率化できます。
HeyGenでテキストから直接ビデオコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なテキストからビデオへの機能を備えており、スクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーで魅力的なビデオコンテンツに変換することができます。この強力なツールは、迅速かつ効果的にビデオを作成する能力を向上させます。
HeyGenはチーム向けにどのようなファイル管理とコラボレーションツールを提供していますか？
HeyGenは、チーム内でのクリエイティブなワークフローに不可欠な強力なファイル管理とレビュー＆承認機能を提供します。オンラインビデオエディターはシームレスなコラボレーションをサポートし、誰もがプロフェッショナルなビデオプロジェクトに簡単に貢献できるようにします。
HeyGenはカスタムブランディングとさまざまなビデオエクスポートオプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルなビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。また、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単にリサイズし、高品質のビデオコンテンツをニーズに合わせてエクスポートできます。