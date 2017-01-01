チームトレーニングビデオメーカー：魅力的な社員ビデオを作成
強力なAIアバターを使用して、社員のオンボーディング用の魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。
現チームメンバーが迅速な更新を必要とする新しいソフトウェア機能を説明する45秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。ビデオはクリーンでミニマリストなビジュアル美学を持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して洗練された外観を実現し、「ボイスオーバー生成」を使用してステップを明確に説明し、効果的な「トレーニングビデオメーカー」ソリューションを確保してください。
全従業員向けに効果的なコミュニケーション戦略に関する30秒のダイナミックなビデオを制作し、「ソフトスキル」を向上させます。このビデオはエネルギッシュでイラスト的なビジュアルスタイルとモチベーショナルなオーディオが必要です。「字幕/キャプション」を組み込んでアクセシビリティを確保し、HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して関連する画像や映像を見つけ、「トレーニングビデオを作成」するのに役立つものを提供してください。
全スタッフ向けに新しい会社方針の更新に関する20秒の鋭い内部発表を作成し、プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルと簡潔で情報豊富な声を使用してください。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまな内部コミュニケーションチャネルに最適化し、「スクリプトからのテキストビデオ」を使用して迅速なコンテンツ作成を行い、「ハウツービデオ」が緊急の更新に迅速に展開できることを示してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のトレーニングビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストスクリプトから効率的にトレーニングビデオを作成できるようにします。多様なAIアバターやトレーニングビデオテンプレートから簡単に選択し、プロフェッショナルな外観でトレーニングビデオ制作を開始できます。
HeyGenは効果的な社員オンボーディングコンテンツの開発にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの強力な機能を提供し、社員のオンボーディングを効率化します。企業はHeyGenのブランディングコントロールを利用して、すべてのハウツービデオでロゴや色を統一し、一貫したブランドイメージを維持できます。
HeyGenはすべての規模のチームに対応する包括的なトレーニングビデオメーカーとして機能しますか？
はい、HeyGenは強力なチームトレーニングビデオメーカーとして設計されており、多様なニーズに対応する豊富なトレーニングビデオテンプレートとメディアライブラリを提供します。アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションを含む強力なビデオエディタ機能が、協力的なトレーニングビデオ作成をサポートします。
HeyGenを使用してハウツービデオや指導コンテンツを迅速に開発するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルに簡単に変換できるテキストからビデオへの機能を備えており、トレーニングビデオの作成を簡単にします。事前にデザインされたトレーニングビデオテンプレートとHeyGenのAIビデオプラットフォームを活用して、コンテンツ作成を加速し、貴重な時間を節約できます。